Imma Battaglia e Barbara Eboli, chi sono le ex di Licia Nunez?/ Lei: “l’amore resta”

Imma Battaglia e Barbara Eboli sono le due ex fidanzate di Licia Nunez, concorrente dell’Isola dei Famosi 2022. Imma Battaglia ha 63 ani ed è un’attivista, politica e leader del movimento LGBT italiana. Lei e Licia si erano conosciute a Parigi e la loro relazione è durata dal 2004 al 2010 per poi terminarsi bruscamente. Sul suo conto, l’isolana aveva dichiarato: “La mia storia con Imma Battaglia è terminata nel dicembre del 2010 per un tradimento da parte sua con Eva Grimaldi, che è la sua attuale compagna. Non è facile dopo sette anni di storia vedere una persona che hai amato così tanto con un’altra persona. L’amore resta, si trasforma, ma l’amore resta”.

Queste affermazioni non sono piaciute a Imma, che sui social ha replicato così: “La verità ha mille volti Licia, se vuoi raccontare la nostra storia allora raccontala tutta!”. La replica social è poi stata pubblicata da Eva Grimaldi per supportare la compagna Imma. In quell’occasione anche Vladimir Luxuria (attuale opinionista dell’Isola dei Famosi 2022) disse la sua sulle parole di Licia, affermando: “Trovo scorretto e incompleto come Licia abbia dipinto Imma e la loro relazione, non so se le convenga raccontare tutto, Imma la conosco da anni ed è sempre stata leale”.

Licia Nunez e Barbara Eboli, desiderava diventare madre

Dopo la relazione con Imma Battaglia, nel 2017 scatta il colpo di fulmine tra Licia Nunez e Barbara Eboli. Lei è una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo, lavora per l’azienda Meridiana Costruzioni. La relazione tra le due era molto riservata, fin quando Licia decise di partecipare al Grande Fratello Vip. Inizialmente Barbara le scrisse delle lettere molto dolci, piene di complimenti, incoraggiamenti e “ti amo”, ma in seguito le cose sono andate a rotoli fin quando dopo 2 anni di relazione, Barbara Eboli la lasciò.

Poco prima le mostrarono un messaggio social all'interno della casa che diceva: "Licia Nunez, da quando sei entrata nella casa del GF non è mai stato facile capire i tuoi racconti. Ci ho provato, con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire e tu lo hai fatto. Soprattutto raccontando di un gesto che pensavo fosse solo nostro…sei andata oltre, sono stanca e non posso comprenderti più". Dopo il Grande Fratello Vip, tra le due ci fu un ritorno di fiamma, tanto che si ritenevano pronte a costruire una famiglia, avevano un grande desiderio di maternità, però poco dopo la loro relazione si concluse definitivamente.











