Licia Nunez/ Figuraccia con Adriana Volpe: le resta solo Serena (Grande Fratello Vip)

Licia Nunez non è riuscita a schivare il colpo al Gf Vip 4. Anche lei è diventata una delle ‘vittime’ di Antonella Elia e in qualche modo ha provocato la lite con la showgirl. Quest’ultima infatti è ritornata sul discorso Adriana Volpe, sottolineando di non considerarla una sua amica. Poi ha lodato l’attrice per aver accusato alcuni concorrenti di essere degli adepti della conduttrice. “Tu hai usato la parola seguaci e tutti ti hanno preso per il c**o, ma avevi ragione. Me ne sono accorta ieri durante la mia discussione con Patrick. Adriana non ha chiesto nemmeno la mia versione dei fatti”, ha detto la Elia. Licia però ha scelto di non esporsi nell’immediato e ha chiesto all’amica di rivelarle che cosa pensi davvero di lei. “Non riesco a scindere le persone dal gioco”, ha detto Antonella, “io penso che le persone ti vengono vicino perchè ti vogliono bene e poi capitano altri episodi che mi fanno pensare in tutt’altro modo. E’ difficile che qui si creino dei rapporti veri”. Sentendosi punta sul vivo, la Nunez ha replicato con parole dure: “Tu sei una persona labile, per tre settimane detesti una persona, poi ti riconcili, dici che quella persona è straordinaria e poi la odi. Usi dei termini che trovo inutili e fuori luogo. Per odiare qualcuno quella persona ti deve aver fatto qualcosa di grosso”. Solo che poi le ha ricordato di aver etichettato la Volpe come un’oca giuliva, proprio nel momento stesso in cui la conduttrice stava passando per la cucina. Antonella a quel punto è scoppiata: “Non dire che io ho detto che Adriana è un’oca giuliva”, ha detto, “non dire cose ceh fanno scatenare l’inferno. Io ho detto che è una str**za e che deve prendere una posizione. Ma adesso str**za sei tu! Vuoi farmi litigare di nuovo”. Clicca qui per guardare il video di Licia Nunez e Antonella Elia

LICIA NUNEZ, SOLO SERENA DALLA SUA PARTE AL GRANDE FRATELLO?

Licia Nunez sta provocando diverse fratture nella Casa del Grande Fratello Vip 4 e appare sempre più chiaro che verrà isolata nei prossimi giorni. Per adesso l’unica amicizia che le rimane nel reality è quella di Serena Enardu, con cui ha voluto chiarire alcune cose nella serata di ieri. L’attrice infatti è rimasta interdetta nel vedere che l’amica è andata a chiarire con Fernanda Lessa, dopo aver speso cattive parole nei suoi confronti. La fidanzata di Pago però le ha spiegato di aver intuito da uno sguardo della modella che ci fosse terreno fertile per parlarle e confrontarsi ancora una volta. Poche ore prima, la Nunez si è confidata con la Enardu e ha esternato il suo pensiero sugli altri concorrenti. “C’è gente che rimane nella sua comfort zone”, ha detto, “non si fa coinvolgere nelle discussioni, scappa. Sicuramente può essere una strategia, ma nessuno si ricorderà di loro. Le persone devono essere un valore aggiunto”. Non è chiaro se in quel momento si riferisse ad Andrea Montovoli, con cui ha avuto un’accesa lite nei giorni scorsi, oppure a qualcun altro. I rapporti fra Licia e Adriana Volpe intanto sono sempre più freddi, soprattutto quando durante la scorsa diretta, l’attrice ha usato una frase che Rita Rusic ha usato contro la conduttrice in precedenza: “Non usare quel tono da maestrina con me”.

