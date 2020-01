Licia Nunez/ “Imma Battaglia nel mio cuore, nostra storia finì…” (Grande Fratello)

Licia Nunez, una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 4, ha parlato con alcuni inquilini della casa, della sua precedente relazione con l’attivista politica Imma Battaglia: “Noi stavamo benissimo insieme – le parole dell’attrice e modella – ma il nostro modo di amare era differente: il mio era un modo di amare di una di 25 anni, mentre lei ne aveva 19 in più di me. Quando io avevo 25 anni lei ne aveva quasi 45”. Quindi la Nunez ha prosegueito: “Quando ho incontrato Imma ho visto la figura materna, che ti protegge. Ero assolutamente attratta fisicamente e mentalmente, ma lei aveva anche questa sorta di ambivalenza, nel senso che mi proteggeva tanto”. Tornando sulla differenza di età: “Comunque 19 anni non sono pochi ragazzi, lei era già una donna formata, mentre io stavo crescendo e sono cresciuta sette anni con lei”.

LICIA NUNEZ: “LA NOSTRA STORIA FINI’ COSI’…”

Ma per la Nunez, Imma Battaglia sarà una figura sempre importante: “Lei avrà sempre uno spazio nel mio cuore – ha proseguito nel suo racconto parlando con Andrea Montovoli – il problema è che c’è stata una fase in cui le cose si sono invertite, lei ormai aveva avuto tutto dalla vita, era appagata, io viceversa ero nella fase dove lavoravo come non mai tantissimo, e ciò mi portava a stare fuori fra film e fiction…”. E proprio in quella fase si ruppe qualcosa nel loro rapporto: “Lei in questa fase è stata un po’ meno matura rispetto a me nella fase iniziale, non era gelosia, era che le mancavo e probabilmente lei non sopportava più il fatto di vivere questa relazione sempre nelle quattro pareti di casa”. Clicca qui per il video della chiacchierata della Nunez sulla sua ex

