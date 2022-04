Licia Nunez/ Isola dei famosi il riscatto dopo depressione: “Vita in debito con me”

Licia Nunez protagonista all’Isola dei Famosi 2022 e subito contesa da due maschietti in gioco. La showgirl, fin dal suo arrivo in Honduras, ha subito attirato le attenzioni di Edoardo Tavassi, il fratello di Guendalina, ma anche del giovane Alessandro, figlio di Carmen di Pietro. Peccato però che Licia sia fidanzata felicemente con Barbara e non abbia intenzione di considerare possibili corteggiatori in questa avventura su Canale 5.

Anche perché sull’isola le cose da fare non mancano e l’amore, forse, è l’ultimo dei pensieri di Licia Nunez. L’attrice, oltretutto, vuole viversi quest’esperienza al meglio, come accaduto in altri reality a cui ha partecipato recentemente. Ci sono vecchi fantasmi da scacciare, come quelli che ha raccontato in diretta a Ilary Blasi. Dalla dipendenza dall’alcol alla depressione per un aborto spontaneo.

Il passato difficile di Licia Nunez: “La vita è in debito con me”

Le sue parole hanno commosso il pubblico dell‘Isola dei Famosi e tutti quelli che non erano al corrente del passato difficile di Licia Nunez. “La vita è in debito con me perché mi ha portato via un figlio”, ha detto la showgirl durante la scorsa puntata. La Nunez, diversi anni fa, era rimasta incinta del suo compagno, ma quella gravidanza finì nel peggiore dei modi.

A Vanity Fair nel 2020, Licia svelò molti dettagli relativi a quel drammatico epilogo: “Ho preso un taxi e contemporaneamente ho chiamato l’uomo con cui stavo. Quando gli ho raccontato tutto lui mi ha detto solo: ‘Ho bisogno di pensare’. Non l’ho mai più sentito. Sono arrivata in ospedale in extremis per salvare me. Da allora ho questa lunga cicatrice che non ho mai voluto coprire. Perché io sono anche quella, sono quel dolore. Dopo sono sprofondata”.

