Licia Nunez “Isola? Ecco perché mi sono ritirata”/ E su Roger e Blind: “Senza carattere e bugiardi”

Licia Nunez: “Ecco perché ho abbandonato l’Isola dei Famosi”

Licia Nunez è stata una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022 ma la sua permanenza in Honduras è durata solo poche settimane. La concorrente, al traguardo del 23 maggio, giorno in cui era inizialmente prevista la finale, ha deciso di ritirarsi, lasciando definitivamente il gioco. In un’intervista rilasciata a SuperguidaTv, la Nunez ha spiegato il perché di questa decisione nonostante non abbia iniziato il percorso all’Isola dall’inizio.

“Poche settimane prima di partire avevo saputo del prolungamento ma io avevo preso già altri impegni che era giusto onorare. – ha raccontato Licia Nunez, spiegando poi che – Non c’erano le condizioni sull’Isola per poterli posticipare e così come ho onorato il contratto che avevo firmato con la produzione dell’Isola era giusto che rispettassi anche gli altri impegni presi. Ho capito che il pubblico era dalla mia parte dopo aver superato qualche televoto. La certezza l’ho avuta quando sono rientrata in Italia e ho avuto la possibilità di leggere i commenti sui social. L’affetto del pubblico è stata la mia più grande vittoria.”

Licia Nunez e il nuovo attacco a Roger e Blind

Sull’Isola Licia Nunez ha avuto scontri in primis con Roger Balduino e Blind, di cui parla anche nell’intervista. Per loro non ha parole lusinghiere: “Quelli che mi hanno dato della falsa o della costruita come Roger o come Blind hanno dimostrato di non avere carattere oltre che essere bugiardi. – ha tuonato l’attrice, aggiungendo che – Roger ha dato vita ad una sceneggiatura, scritta male tra l’altro, di una relazione con Estefania. I veri attori sono stati loro. Io non ho fatto altro che essere me stessa.”

Licia ha infine svelato chi vorrebbe che vincesse l’Isola dei Famosi 2022: “Mi piacerebbe che vincesse Carmen Di Pietro. Anche se continua a lamentarsi del cibo, Carmen ha fatto un percorso lineare ed è sempre stata presente in tutte le dinamiche. È una donna simpatica e non è mai stata aggressiva.”











