Licia Nunez/ L’attrice contro Blind e il gruppo: “interpretano tutti un ruolo”

Licia Nunez al centro delle polemiche sull’Isola dei famosi

Licia Nunez a L’Isola dei Famosi 2022 ha tirato fuori le unghie per difendersi dal branco di naufraghi. Da quando l’attrice è approdata in Honduras non ha trovato molto conforto e sostegno da parte degli altri concorrenti, fatta eccezione per Ilona Staller con cui ha stretto un bellissimo rapporto. Durante l’ultima puntata la ex concorrente del Grande Fratello Vip è letteralmente sbottata contro Blind dopo che è stata nominata per un motivo fittizio. Il rapper, infatti, nel fare il nome di Licia ha detto: “da quando è arrivata si è isolata non so per quale motivo ma la mattina si sveglia e fissa il mare, mi trasmette molta negatività ed è un po’ pesantuccia. Inoltre è un po’ pesantuccia”.

La motivazione non è affatto piaciuta a Licia che ha prontamente replicato: “sei veramente un ca**aro, io che mi sono isolata? Questa è proprio l’affermazione più sbagliata che potessi fare. Ilary, come ho sempre detto sin dall’inizio ci sono dei pregiudizi sulla mia persona”.

Licia Nunez a L’Isola dei Famosi: “mi sono isolata con questo gruppo qui, sparano ca**ate”

Ma non finisce qui, visto che poco dopo Licia Nunez ha smascherato tutto il gruppo di naufraghi rivelando in diretta: “in realtà da quando sono arrivata qua non hanno fatto altro che dire sono l’attrice, orgogliosa di eesserlo, che il tono della mia voce non quadra. Blind dice che mi sono isolata, soltanto per 24 ore, perchè tutto questo mi ha fatto male, mi sono isolata con questo gruppo qui, sparano ca**ate, non è assolutamente vero. Ho detto mi sono presa 24 ore per capire che dovevo avere una visione dello spirito dell’Isola diverso, sono qui non a pensare a creare strategie tali, penso che sia un palcoscenico dove tutti devono mostrare una parte di se stessi”.

La naufraga senza girarci troppo intorno ha chiaramente fatto capire che sull’isola tutti interpretano un ruolo mossi da strategie per arrivare alla finale. Sarà davvero così?

