Licia Nunez/ Le sue scelte all’Isola dei Famosi spiazzano, Ilary “Sei imprevedibile!”

Licia Nunez ed il faccia a faccia con Blind

Lo scorso 29 aprile è andata in onda la dodicesima puntata de L’Isola dei famosi, ennesima occasione per osservare imprese e sfide inedite oltre a confronti anche piuttosto accesi tra alcuni naufraghi. Tra i protagonisti della serata ha avuto modo di avere un ruolo particolare Licia Nunez, soprattutto per via di un duro confronto con il naufrago Blind. Nel corso delle settimane tra i due qualcosa si è rotto, con diverse discussioni nate anche per motivi futili. Per questa ragione Ilary Blasi li ha convocati per un vero e proprio faccia a faccia dove l’attrice ha subito preso la parola per andare sulla difensiva. La donna ha infatti affermato di essere stufa di essere spesso e volentieri additata come la falsa della situazione o come una persona ipocrita.

Licia Nunez ha infatti aggiunto che nel corso della propria vita ha spesso dovuto lottare contro questo pregiudizio viziato anche dal suo mestiere. Entrando poi nel merito del suo rapporto e considerazione nei confronti di Blind, ha dimostrato di essere spiacevolmente sorpresa di aver ritrovato una persona diversa dalle aspettative di inizio percorso. Ad inizio avventura infatti aveva la convinzione che si trattasse di un ragazzo buono e senza cattiveria, ha sottolineato però che negli ultimi tempi ha dovuto decisamente cambiare pensiero.

Licia Nunez vittima di pregiudizio?

Nel corso della passata serata dell’Isola dei Famosi è anche arrivato il fatidico momento per decretare l’esito del televoto tra cui figurava proprio Licia Nunez. Purtroppo per lei l’esito è stato negativo e ha dovuto immediatamente lasciare la palapa per raggiungere playa sgamada. Dopo ormai diverse settimane sull’isola, è possibile dire che Licia Nunez sia certamente tra le personalità più forti all’interno del reality; la sua grinta e voglia di fare non a caso sono state motivo di scontro come visto nel caso di Blind.

Nonostante la sua posizione di protagonista all’Isola dei Famosi, il giudizio del pubblico nei sui confronti è ancora piuttosto diviso. Se da un lato sui social sembra essere premiata da tanti commenti positivi, dall’altro molti sembrano essere d’accordo sul considerarla poco trasparente e sincere. Nella prossima puntata ci sarà certamente modo di sapere come è andata questa prima settimana da inquilina su playa sgamada, oltre all’eventuale possibilità di tornare in gioco in maniera effettiva ritornando in palapa.

Isola dei Famosi, dedica speciale ad un amore misterioso

Prima di scoprire in che modo Licia Nunez abbia vissuto queste prime giornate sulla nuova isola di playa sgamada dopo l’eliminazione al precedente televoto, l’attrice è stata chiamata anche a dare il suo immancabile bacio di Giuda. Il destinatario è stato il giovane Alessandro Iannoni. Una scelta che in qualche modo ha sorpreso anche la padrona di casa ma che è stata prontamente motivata da Licia Nunez: “In questo periodo l’ho visto un po’ come una libellula che svolazza da una parte all’altra della Playa senza mai prendere veramente una decisione netta”.

Non è un caso se la stessa Ilary Blasi, dopo aver appreso la spiegazione della naufraga ha commentato: “Licia sei davvero imprevedibile”. Prima di andare su playa sgamada però, la Nunez ha spiazzato ancora all’Isola dei Famosi con una dedica speciale ad una persone misteriosa nel giorno del suo compleanno: “Love, a te che illumini la mia vita, tanti auguri amore!”. Anche Nicola Savino si è dunque domandato dallo studio chi fosse l’amore nascosto della naufraga. Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni!











