Licia Nunez “non ho detto addio a mio padre”/ “Se potessi tornare tornare indietro..”

Alla finalissima del Grande Fratello Vip 2020 manca sempre meno e per i concorrenti è arrivato il momento di tirare fuori dal cassetto dei ricordi le ultime confessioni. E’ quello che ha fatto Licia Nunez che, durante un momento di confidenza con Patrick Ray Pugliese, ha confessato di avere un grande rimpianto: quello di non essere riuscita a dire addio al padre che, poco prima di morire, aveva chiesto di parlarle. “Ho saputo da una zia che mi ha detto che mio padre in punta di morte ha chiesto di parlarmi. Non sono arrivata in tempo. Se potessi tornare indietro prenderei il primo treno e andrei lì in ospedale e sentirei le sue ultime parole. Questo sì. Ecco, vedi, in quel momento lì della vita… è successo tutto quello che io non ho fatto in 40 anni”, ha spiegato l’attrice pugliese che, con il padre, non ha mai avuto un rapporto idilliaco, motivo che l’ha spinta a lasciare la propria città quando era giovanissima.

LICIA NUNEZ: “SONO ANDATA VIA DI CASA MOLTO PRESTO”