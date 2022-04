Licia Nunez, nuova fidanzata dopo Barbara Eboli?/ Dedica all’Isola: “Sei speciale”

Licia Nunez è fidanzata? È questa la domanda che i telespettatori più curiosi dell’Isola dei Famosi si sono sicuramente posti quando la naufraga, prima di lasciare la palapa, ha chiesto un minuto a Ilary Blasi per poter fare un augurio ad una persona che ama. “Ieri era il compleanno di una persona speciale che è sempre nel mio cuore, a te love tanti auguri. Dedico questi auguri a questa persona speciale, a te che illumini la mia vita!” sono state le parole della Nunez. Un augurio che non sembra essere per un amico ma per una persona per la quale si prova un sentimento d’amore molto speciale: ma di chi si tratta? Difficile dirlo al momento.

Licia Nunez 'flirta' con Marco Cucolo?/ Cicciolina avverte Lory "Ho visto..."

Licia Nunez, nuova fidanzata dopo Barbara Eboli?

Licia Nunez è molto riservata quando si parla di vita personale, anche se due storie avute nel passato sono ben note al pubblico di Canale 5. Una di queste è Imma Battaglia, oggi moglie di Eva Grimaldi. L’ultima è invece Barbara Eboli, con la quale c’è stata una lunga storia d’amore, di cui si è a lungo parlato nel corso dell’avventura di Licia al Grande Fratello Vip. Una storia, però, finita proprio dopo il reality anche se nessuna delle due ne ha chiarito le motivazioni. Chi sarà la nuova fidanzata della Nunez?

