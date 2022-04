Licia Nunez/ Primo flirt de L’Isola dei Famosi?

L’attrice Licia Nunez è sbarcata su L’Isola dei famosi 2022 lunedì 11 aprile insieme a Marco Senise, che fa parte della tribù Cucaracha (composta da Guendalina, Nicolas, Carmen, Edoardo, Nick e Marco). Licia invece è stata messa su Playa Tiburón e fa parte della tribù omonima. La ragazza cerca di conoscere meglio Ilona e tra le due donne sembra esserci un buon feeling: pescano, chiacchierano e stanno facendo amicizia. Tuttavia, come sostiene Laura mentre parla con Marco, sembra che Licia stia faticando ad inserirsi nel gruppo. Pare infatti che i naufraghi non si fidino di lei: Roger ed Edoardo, mentre tentano di pescare, sollevano i loro dubbi e le loro perplessità sull’attrice poiché sembra che con ognuno di loro lei sappia già cosa dire e come comportarsi, come se li avesse studiati da casa. Roger pensa che Licia sia furba e per questo non si fida di lei.

Nonostante ciò però, durante la puntata dell’Isola dei famosi 2022, Ilary Blasi manda in onda una clip in cui si vede un Edoardo Tavassi confuso: meglio la bionda, Licia, o la mora, Jovana? Edoardo sostiene che Licia sia una bella ragazza, ma il suo cuore è ormai di Jovana. In tutto questo, Guendalina Tavassi cerca di placare le avance del fratello e i due formano una coppia molto divertente. Nel corso della puntata di giovedì 14 aprile si svolgono le solite nomination: la tribù perdente, quella dei Tiburón, composta da Alessandro, Blind, Laura, Jeremias, Licia, Ilona, Estefania e Roger, deve comunicare in modo palese i suoi voti. La Tribù Cucaracha, costituita da Guendalina, Nicolas, Carmen, Edoardo, Nick e Marco, gode dell’immunità e ha l’opportunità di dare le nomination in segreto. Roger ed Estefania votano Licia per scelta di Roger che vuole così vendicarsi per le critiche che l’attrice ha fatto nella clip di presentazione. Licia dà la sua nomination a Blind con cui ha avuto un diverbio subito dopo la punizione data alla tribù Tiburòn.

Licia Nunez, i reality ormai sono il suo habitat naturale

Chi ha dimostrato di saper stare bene nei reality è sicuramente Licia Nunez che con questa partecipazione a L’Isola dei Famosi 2022 segna una triade importante a livello storico. Il suo esordio in questo tipo di programma l’abbiamo visto nel 2009 quando cioè diventa una concorrente di Ballando con le Stelle. Siamo su Rai 1 e il pubblico riconosce subito la sua abilità sia da ballerina che ancor di più da performer. Quello che sembra abbastanza evidente è che la ragazza sia in grado di distinguersi per originalità e piglio anche quando viene chiamata a fare qualcosa di diverso del solito come ballare.

Nel 2020 invece abbiamo avuto modo di approfondire la sua conoscenza, di saperne qualcosa di più di lei come persona. Questo perché ha partecipato al Grande Fratello Vip 4. La sua gara è stata senza esclusione di colpi tanto che è diventata molto spesso proprio lei centrale in battibecchi e liti. Quell’esperienza nella casa più famosa della televisione si è chiusa però in maniera decisamente positiva e le ha permesso di raggiungere dei risultati veramente incoraggianti a livello professionale. Nel 2022 invece arriva l’occasione de L’Isola che le garantisce un palcoscenico davvero prestigioso.











