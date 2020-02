Licia Nunez/ Sboccia l’amicizia con Clizia Incorvaia e… (Gf Vip 4)

Licia Nunez ha trovato una nuova amica al Gf Vip 4: Clizia Incorvaia. Entrambe sembrano aver perso il loro punto di riferimento, ovvero Antonella Elia per l’attrice e Rita Rusic per l’ex di Francesco Sarcina. Questo ha permesso alle due bionde della Casa di confrontarsi molto in questi giorni, soprattutto in merito a Paolo Ciavarro. L’artista infatti aveva già messo in guardia Clizia riguardo al clamore che avrebbe suscitato la sua amicizia con il figlio di Eleonora Giorgi e non ha esitato a ricordarglielo quando i suoi sospetti si sono rivelati reali. Un momento di complicità a cui tuttavia ne è seguito un altro di chiarimento: la Incorvaia infatti teme che l’amica in qualche modo venga influenzata da qualcun altro. Alcuni episodi le hanno lasciato il dubbio e ha scelto di parlarne in magazzino con l’attrice. “A volte non ti capisco, non vedo che hai rapporti esclusivi con le persone qua dentro, non dico che sia una tattica però non lo capisco”, le ha detto. Licia invece è sicura di non seguire un piano e di voler preservare solo il suo equilibrio. “Preferirei che tu facessi una cosa”, le ha detto poco dopo la Nunez in corridoio, “Che quando c’è qualcosa che non capsici, se veramente ci tieni a me, mi chiedi ‘Lì, mi spieghi che sta succedendo?'”. Il discorso poi è andato verso Fernanda Lessa, che l’attrice ha scelto di perdonare nonostante le parole di dubbio gusto usate nei suoi confronti. “Io ti credo, l’ho detto anche in confessionale”, ha sottolineato invece l’ex di Sarcina. Clicca qui per guardare il video di Licia Nunez e Clizia Incorvaia.

LICIA NUNEZ, LE POLEMICHE FUORI DALLA CASA DEL GF VIP 4

Licia Nunez continua a far discutere fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 4. Nella puntata di ieri di Live – Non è la d’Urso, Stefania Orlando infatti ha rivelato alcuni dettagli su un episodio accaduto in passato fra lei e l’attrice. “Eravamo al Gay Pride del 2009, eravamo in fila alla toilette. Lei mi voleva parlare, e mi chiese se fossi omosessuale. Alla mia risposta negativa, mi disse: Peccato perché sei sempre stata il mio sogno erotico”. Presente fra gli ospiti anche la compagna della Nunez, Barbara Eboli, che non ha esitato a far notare che questa notizia, piuttosto datata, è emersa solo ora che Licia si trova nella Casa. In realtà non si tratta solo di una confessione fatta dall’artista: la Orlando afferma che tutto ciò sia avvenuto quando Licia stava ancora insieme con Imma Battaglia. Nulla a che vedere quindi con la relazione instaurata da due anni con Barbara. “Per me quello che c’è fuori è Barbara, mia madre… mi chiedo sempre se sta bene […] e basta. Jayelle e Principe”, ha detto invece la Nunez al gruppo in questi giorni. “E tu sei la nostra famiglia… ti aspettiamo, ci manchi tanto”, ha scritto su Instagram la fidanzata. Clicca qui per guardare il post di Barbara Eboli.

