Licia Nunez senza freni/ “Sossio Aruta pedina di Antonella Elia e…” (Grande Fratello Vip)

Licia Nunez non poteva che finire nel mirino di una delle persone esterne al Grande Fratello Vip 2020 e collegate ad un altro dei concorrenti. L’attrice infatti non ha mai nascosto la sua insofferenza verso Sossio Aruta e la compagna di vita di quest’ultimo, Ursula Bennardo, è stata presa di mira dai fan di Licia in questi giorni. “Un giorno vorrò capire come mai tutti i gruppi fan dei concorrenti del GF”, ha scritto su Instagram, “parlano solo benissimo del proprio idolo, mentre quelli di Licia Nunez parlano solo male degli altri. Storie, commenti e messaggi privati cattivi, pieni di insulti, minacce e parolacce a chiunque. Ma siete gruppi fan o siete delle sette di demoni?”. Intanto la Nunez ha fatto discutere i social per via della sua decisione di non abbracciare Antonella Elia, subito dopo il minuto di silenzio per le vittime del Coronavirus. Un’iniziativa lanciata da Mediaset che ha coinvolto anche la Casa e che ha spinto Antonio Zequila a promuovere un gesto di pace fra le due gieffine. Licia però si è rifiutata, convinta che qualsiasi gesto positivo dovesse nascere dalla sua volontà o da quella della showgirl. I social si sono schierati per lo più in suo favore, visto che l’attrice anche in questo caso avrebbe dimostrato una certa coerenza. “Le persone non cambiano”, gli ha fatto notare in un secondo momento. Sossio Aruta nel frattempo ha svelato di avere le idee chiare sull’artista pugliese: “Lei è protetta, ha un esercito di persone che la sostengono”, ha detto in questi giorni, “sono persone che noi non abbiamo alle spalle, persone che fanno sentire la voce alta”. Poi ha aggiunto anche qualcos’altro: “Lei dovrebbe essere valutata in base alla sua persona e non perchè rappresenta altro“. Parole che lasciano intuire come la Nunez potrebbe avere la ‘protezione’ della comunità arcobaleno, che spingerebbe per vederlo vincitrice. “Mio caro Sossio, la colpa è tua”, ha replicato invece la fidanzata Barbara Eboli su Instagram, “ogni volta che rimani in mutante, una donna diventa omosessuale e l’esercito di Licia non fa altro che crescere. Non sei altro che un troglodita ed una persona omofoba”.

Licia Nunez, Grande Fratello Vip 2020: cosa succede con Paola Di Benedetto?

Fra Licia Nunez e Paola Di Benedetto non si è mai creato un legame intenso e questo lo sanno tutti i fan del Grande Fratello Vip, oltre che le dirette interessate. In questi giorni, entrambe hanno fatto il punto della situazione e hanno parlato con gli altri concorrenti di quel rapporto mancato che ha impedito loro di trovare un punto in comune. Paola vede l’attrice molto distante da se stessa e lo stesso pensiero riguarda Licia, che ha confidato tutto a Teresanna Pugliese. Anche se l’artista ne ha pure per Sossio Aruta, che ai suoi occhi non sarebbe altro che una pedina di Antonella Elia. L’obiettivo della showgirl sarebbe di provocarla in ogni modo e visto che di recente non sarebbe riuscita a farlo con le proprie forze, avrebbe scelto di aizzare l’ex calciatore. Clicca qui per guardare il video di Licia Nunez. Parlando della sua strategia per la finale, la Nunez ha inoltre rivelato di non aver alcun programma in particolare. “Sto con le persone con cui mi va di stare“, ha detto a Teresanna, invitandola a fare altrettanto. “Fai le cose con chi vuoi”, ha sottolineato, “io non darei mai un abbraccio a qualcuno con cui mi sono scontrata per mesi. Non lo faccio perchè non vado contro la mia natura, non faccio nulla di forzato”.



