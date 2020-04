Licia Nunez “Sossio Aruta problemi perché io e Alfonso siamo Gay?”/ Signorini la stronca

La finale del Grande Fratello Vip 2020 regala tante sorprese, ma anche immancabili liti. A scontrarsi in diretta sono Licia Nunez che punta il dito contro Sossio Aruta per via di alcune esternazione fatte dall’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne con alcuni ragazzi nella casa. “Posso farla anche io una domanda a Sossio, una curiosità” – dice la Nunez proseguendo – “ma cosa intendevi quando nella camera blu parlavi di me, dicendo che potevo andare in finale solo grazie al mondo che sta dietro di me. Quale mondo? Il mio mondo? Quello dei gay, delle lesbiche, delle persone bisex perchè è lo stesso mondo a cui appartengo io, ma anche al quale appartiene anche Alfonso Signorini la persona che ti ha scelto e non so con quale criterio”. Dalla casa Sossio Aruta cerca di difendersi: “quando hai finito…respira un attimo, prendi fiato”, ma l’attrice de “Le tre rose d Eva” è un fiume in piena: “ti voglio dire un’altra cosa: sempre quel mondo, prima delle tue esternazioni ed offese, ti anche votato, adesso naturalmente verso di te c’è solamente indifferenza. Questo è il mio mondo è lo stesso mondo, abbiamo e respiriamo la stessa aria Sossio, mangiamo lo stesso cibo, hai capito?”.

Sossio Aruta si difende da Licia Nunez: “non ho accusato nessuno”

Sossio Aruta, l’ex cavaliere del Trono Over cerca di difendersi: “scusami Alfonso, ma siccome ha fatto anche il tuo nome…allora se io avessi offeso qualcuno credo che a quest’ora qui non ci stavo. Nella camera blu c’era Paola, Antonella Elia e Denver, io non ho accusato nessuno. Ho anche detto che ho tre figli e un domani i miei figli potrebbero dirmi quello che oggi è Licia ed io devo poterli proteggere”. La Nunez non ci sta: “proteggere da cosa? Bello mio respiri la mia stessa aria, mangi il mio stesso cibo, ma di che cosa stai parlando”, ma Sossio precisa: “dai bulli e dagli ignoranti”. Alla fine è Alfonso Signorini a prendere la parole: “allora una sola cosa, il concetto ragazzi è chiaro. Scusatemi ragazzi, ma adesso devo intervenire: che sia il mio mondo quello omosessuale lo è e non faccio mistero da una vita, con la stessa franchezza Licia devo dirti che se Sossio avesse detto di me ‘Signorini vincerà facile perchè dietro di sè ha il suo esercito, l’esercito dei gay’ io non avrei avuto un risentimento, ne farei un fiore all’occhiello. Se i gay mi sostengono sono ben contento di esserlo e che i fan mi sostengono”, ma la Nunez si difende “non so qual è il problema di Sossio”, ma Signorini precisa “se anche avesse alluso al fatto che ti sostiene l’esercito delle lesbiche italiane fattene un orgoglio” con Licia che dice “io ne sono orgogliosa”.



