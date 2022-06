Licia Nunez, spunta un retroscena choc/ “Mi sono svegliata di notte e…”

Licia Nunez prende le distanze dai naufraghi: “Ho preferito sparire…”

Licia Nunez ha cercato di non prendere posizione in merito ad alcune dinamiche dei naufraghi. Per questo motivo, Licia è stata spesso attaccata. Alcuni l’hanno definita falsa e bugiarda e altri l’hanno accusata di essere una stratega. In una diretta a Casa Chi, Licia ha però motivato la sua scelta: “Io sono arrivata per creare dei rapporti umani, come poi è successo con alcuni concorrenti, del gioco me ne fregava veramente poco, di fare delle strategie mene fregava ancora meno. E anche sulle dinamiche, entravo solo in quelle che ritenevo giuste. Volevo comunque conservare un percorso che fosse lineare anche con la mia professione. Ci sono state delle dinamiche che in qualche modo potevano ledere la mia professione di attrice, io sono sparita, ho fatto finta di andare a pescare e non ho mai pescato una mazza”.

Licia Nunez ha vissuto questa esperienza dell’Isola con la consapevolezza di dover affrontare delle questioni che erano rimaste irrisolte: “Ci sono state delle situazioni del passato che purtroppo sono venute fuori in un contesto così difficile. Però ho scoperto una cosa: di essere molto forte a livello mentale. Nel momento in cui ho fatto uno switch e ho interpretato lo spirito dell’Isola diversamente, dicendomi ‘Guarda Licia che qui non troverai amici‘, è successo che lì ho iniziato la mia Isola e guarda caso è coinciso anche con il fatto che mi sia ritrovata su un’Isola diversa da quella principale e probabilmente con i concorrenti a cui mi sentivo più affine a livello caratteriale”.

Licia Nunez aveva partecipato anche al Grande Fratello Vip qualche anno fa. Per lei dunque si è trattato di una seconda esperienza in un reality. A Casa Chi a domanda diretta Licia ha confidato che tornando indietro se dovesse scegliere tra i due reality non avrebbe alcun dubbio: “Ho scoperto che quello è il mio habitat. Mi piacciono le situazioni wilde. È molto più vicino al mio carattere e l’ho scoperto solo vivendo l’Isola”. In un’intervista a SuperGuida TV, Licia aveva però fatto un appello. L’attrice vorrebbe ricoprire in futuro il ruolo da opinionista in un reality e asserisce di avere tutte le carte in regola per farlo. Licia Nunez è stata una delle concorrenti che ha perso meno peso rispetto agli altri naufraghi.

Infatti Licia Nunez ha perso 7 kg all’Isola dei Famosi 2022 e ora sente di dover rimettere un po’ di massa muscolare. L’attrice ha poi commentato le discussioni avvenute in Honduras bollandole come futili: “Ti riportano la mente in situazioni che hanno a che vedere con il tuo quotidiano, vengono in qualche modo amplificate, l’assenza di cibo porta a poca lucidità, esce il peggio della gente“. L’ex naufraga ha poi svelato di aver avuto un problema di ritorno dall’Isola: “Mi è accaduta una cosa strana, mi sono svegliata di notte in questo letto comodo di casa mia e ho detto perché sto qui, quasi quasi preferivo dormire sul parquet”.











