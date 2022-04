Licia Nunez strega Edoardo Tavassi/ “Stare accanto a lui mi fa sentire a casa…”

Licia Nunez e Edoardo Tavassi, è nata un’amicizia

Licia Nunez si è avvicinata molto ad Edoardo Tavassi. Approdata in Honduras all’Isola dei Famosi, la naufraga ha instaurato un bel feeling con Edoardo Tavassi che ha mostrato interesse a conoscerla. Licia Nunez confida ad Edoardo di vivere l’Isola dei Famosi come una sorta di riscatto: “La vivo come una nuova sfida, è assolutamente il momento giusto per me, anche un po’ come una sorta di riscatto. Il posto è incredibile, il mare ti fa perdere, hai un senso profondo di allontanamento da tutto… dal qualsiasi punto di riferimento, è l’esperienza giusta…”. Edoardo conferma le impressioni dell’attrice e strappa una risata a Licia: “Pure per me è arrivata nel momento giusto, ovvero nel momento in cui pesavo di più nella vita e non riuscivo a stare a dieta”.

Licia Nunez ha poi confidato qualcosa in più sulla vicinanza con Edoardo Tavassi che è diventato il suo cicerone: “Oggi ha deciso di farmi da Cicerone. Edoardo è simpatico, io amo questa romanità, stare accanto a lui mi fa sentire un po’ a casa, mi piace che sia stato lui a farmi vedere questo paradiso… mosquitos a parte…”, ha confidato Licia Nunez. Tra i due c’è una bella intesa e sui social la coppia già piace. Edoardo che aveva un debole per Jovana sembra essere pronto per cambiare idea.

Licia Nunez, la carriera e le storie d’amore con Barbara Eboli e Imma Battaglia

La nuova naufraga dell’Isola dei Famosi è Licia Nunez, nome di fantasia pseudonimo di Licia Del Curatolo, arrivata con Marco Senise in Honduras per sostituire i due concorrenti che hanno dovuto lasciare prematuramente il programma. Nel reality condotto da Ilary Blasi arriva anche l’attrice Licia, un personaggio controverso della televisione italiana che ha suscitato molto scalpore sul web, anche per le sue recenti rivelazioni. La sua partecipazione all’Isola dei Famosi ha riacceso il gossip sulla loro storia, emerge infatti dal web che Licia e Imma avrebbero avuto una lunga storia d’amore terminata in maniera brusca. La causa della loro rottura sarebbe stato infatti il tradimento di Imma, che ha preferito trascorrere i suoi giorni con Eva Grimaldi. Successivamente Licia ha avuto un’intensa relazione con l’imprenditrice Barbara Eboli, terminata nel 2021 dopo 4 anni di vita condivisa insieme. Un sogno sfumato per l’attrice che aveva anche preso la decisione di avere un bambino con la sua compagna. Licia ha recitato in varie sitcom e film italiani, per poi partecipare alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, dove si discusse in maniera approfondita della sua love story con Imma Battaglia, l’attuale moglie di Eva Grimaldi.

Dopo l’esperienza della casa più spiata d’Italia, Licia ha deciso di mettersi di nuovo in gioco sbarcando sull’isola tropicale più desiderata. L’arrivo sull’isola costituirà per lei un vero e proprio rilancio per la sua carriera, dal momento che da alcuni anni ha messo in pausa il suo lavoro come attrice. Il pubblico è molto curioso di sapere come si comporterà Licia sull’Isola, ma soprattutto vuole sapere se si lascerà scappare qualche indiscrezione sulla sua vita privata, oltre che sulle sue relazioni amorose.











