Licia Nunez/ Svolta con Antonella Elia: è nata forse un’amicizia? (Grande Fratello Vip)

Licia Nunez è finita di nuovo nel mirino della bionda più esplosiva del Grande Fratello Vip. Parliamo di Antonella Elia, di nuovo in (parziale) crisi per via della nomination. Non tanto per il voto ricevuto dai compagni, visto quanto affermato subito dopo la scorsa diretta: “Meno male, così me ne vado da questa casa di mostri!”. La showgirl infatti ha chiesto a Licia di prendere le sue parti per una volta e di non fare l’ennesimo grave errore, ovvero trascorrere più tempo con Fernanda Lessa invece che con lei. “Non stare con Fernanda in questi ultimi giorni”, le ha chiesto, “ti prego piglia una posizione e stammi vicina”. Ancora una volta la Nunez ha scelto di frenare l’amica con un “Ma” che ha fatto subito scattare Antonella. “Fa quel che vuoi. Perfetto. E’ stata una ca**ata chiederti una cosa del genere, fa quel che vuoi”, ha concluso la Elia. A nulla sono serviti i tentativi dell’attrice di chiarire la situazione: la showgirl ha deciso di non parlare più di quest’ennesima discussione. Licia intanto è impegnata ad ascoltare anche i malumori degli altri concorrenti. Come Clizia Incorvaia, che ancora una volta ha attaccato Andrea Denver con l’attrice: “E’ entrato da single”, ha ribadito ripetendo le parole di Antonio Zequila. L’attrice però non si è scomposta nè sbilanciata: “Lunedì parlerà in puntata anche Elisa [De Panicis, ndr]”, si è limitata a dire. Clizia però l’ha spinta a riflettere: non è stato il modello a parlare della prima volta della sua relazione con Anna Wolf, ma proprio Elisa. “Nella vita bisogna sempre essere sinceri, sempre”, ha solo aggiunto quando l’amica ha sottolineato di essere stata onesta nei confronti del ragazzo. Clicca qui per guardare il video di Licia Nunez e Clizia Incorvaia

LICIA NUNEZ, UN’EVOLUZIONE POSITIVA NELLA CASA

Licia Nunez ha trovato un nuovo modo per riportare il suo rapporto con Antonella Elia alla normalità. In una delle ultime mattine al Grande Fratello Vip 4, l’attrice infatti ha dato sfogo al suo lato più divertente e leggero e ha preso a cuscinate l’amica. Un bel risveglio per la showgirl, che si è ritrovata così sotto attacco. Un modo come un altro per chiudere il capitolo in merito a quanto accaduto solo alcuni giorni prima fra le due concorrenti. Intanto sono Andrea Montovoli, Aristide Malnati e Antonio Zequila a spendere belle parole nei confronti dell’attrice. Licia ai loro occhi è cambiata molto. Soprattutto l’attore più giovane: “Da un lato sono contento che adesso sta parlando con me un po’ di più, cosa che all’inizio non era così”. Per Zequila invece non ci sono dubbi: “Per me Licia è la mia migliore amica qua dentro, l’ho sempre difesa… le voglio bene”. Pensando alle ultime nomination che hanno visto Pago uscire dalla Casa, Antonio ha anche aggiunto che se gli fosse stato possibile partecipare, di sicuro avrebbe salvato la Nunez. “Io la trovo anche molto sensuale”, ha detto invece Aristide, “con una personalità molto spiccata, molto solida”. D’accordo anche gli altri due: “Lei è bellissima”, ha detto Antonio. “Sembra Kim Basinger, è bellissima. Molto erotica”, ha aggiunto Malnati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA