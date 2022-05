Licia Nunez vs Estefania Bernal, “Livello alto di sopportazione”/ Sui social…

Licia Nunez ed Estefania Bernal diventeranno amiche?

L’inaspettato arrivo sull’isola di Licia Nunez ha sortito gli effetti sperati dalla produzione e dagli autori del reality show, ribaltando gli equilibri e provocando tensioni e liti tra i naufraghi in gara. Estefania Bernal ha fin da subito mostrato un atteggiamento scontroso nei confronti dell’attrice, screditandola fin dal suo arrivo nel programma e provando a eliminarla in diverse occasioni. Il destino però sembra essere stato crudele con le due naufraghe che nella scorsa puntata de L’Isola dei Famosi si sono trovate a dover condividere Playa Sgamada allontanandosi dal resto del gruppo. Estefania e Licia hanno infatti fin da subito manifestato una forte antipatia culminata in una duro faccia a faccia.

Licia Nunez, è tregua con Estefania Bernal?/ Volano parole grosse ma...

Licia Nunez, durante lo scontro con Bernal, si è tolta alcuni sassolini dalla scarpa accusando la modella di averla definita come falsa e manipolatrice senza nemmeno conoscerla. “Non so se chiariremo mai, sei testarda, cocciuta e giocatrice. Ero appena arrivata e già mi hai dato della bugiarda, il mio livello di sopportazione non è molto alto”, ha affermato Licia. Il duro scontro sembra però essere stato utile alle due naufraghe, che dopo aver tirato fuori la rabbia maturata nelle settimane precedenti, hanno stabilito un confronto costruttivo volto a rendere la permanenza su Playa Sgamada il meno difficile possibile per entrambe. Insomma Estefania e Licia, sembrano aver chiarito ed essere pronte a collaborare per una convivenza pacifica. Quanto durerà la tregua?

Licia Nunez Vs Estefania: "Tu, Roger e Blind siete stati delle merd*"/ Lite all'Isola

Cosa è successo tra Licia Nunez e Estefania Bernal?

Licia Nunez e Estefania Bernal sono ai ferri corti. L’attrice ha mostrato subito di avere il dente avvelenato nei confronti di Estefania per vecchie ruggini. La donna non ha perso tempo per attaccarla, asserendo di averla giudicata senza neppure conoscerla bene: “Mi hai dato della falsa senza neppure conoscermi…L’hai detto…”. Licia Nunez ha poi dichiarato di essere disponibile ad un confronto con Estefania pur aggiungendo di non credere che sarà semplice: “Lei è testarda e va avanti per la sua strada…E’ un grande giocatrice…”. Il botta e risposta è comunque continuato serratissimo tra le due naufraghe dell’Isola dei Famosi. Ed in questa circostanza la modella si è subito difesa, asserendo di non aver mai dato della falsa a Licia, ma ‘solo’ della bugiarda. A quel punto l’attrice si è ancora più arrabbiata, facendo notare che alla fine è la stessa. In un altro confessionale la bionda naufraga ha già fatto capire che la convivenza forzata con la modella sarà decisamente complicato: “Purtroppo il mio livello di sopportazione non è molto alto…Quindi vedremo come si comporterà la signorina”. Le due riusciranno a chiarirsi finalmente? Intanto sui social fioccano commenti positivi per Licia Nunez. Estefania Bernal viene invece definita una stratega.

