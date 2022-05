Licia Nunez Vs Estefania: “Tu, Roger e Blind siete stati delle merd*”/ Lite all’Isola

Licia Nunez contro Estefania all’Isola dei Famosi

Alla fine della scorsa puntata dell’Isola dei Famosi 2022, la playa Sgamada si è popolata di nuovi abitanti. Se Ilona Staller ha dovuto definitivamente abbandonarla, Estefania Bernal ci è arrivata perché eliminata. Lì ha incontrato Licia Nunez, con la quale ha avuto un po’ di scontri nelle scorse settimane. Dissapori che hanno avuto luogo anche una volta ritrovatesi faccia a faccia e da sole su questa nuova isola.

In un confessionale, d’altronde, Licia ha dichiarato: “In realtà, nessun componente dell’altra Isola mi avrebbe reso felice oggi, perché comunque non ho una grande opinione, non ho assolutamente stima degli altri componenti dell’Isola. Estefania, quante cose che io e lei dovremo chiarire“. Pochi istanti dopo, come mostrato dalla nuova putata del daytime, le due hanno avuto un faccia a faccia durante il quale la Nunez ha ribadito ad Estefania ciò che l’ha fatta infuriare.

Licia Nunez furiosa all’Isola dei Famosi: è scontro con Estefania

“Veramente siete stati tutti delle merde. Ne parleremo. – ha sbottato Licia Nunez contro Estefania all’Isola dei Famosi; per poi aggiungere – Anche perché, soprattutto tu, Roger e Blind mi avete dato della bugiarda e poi c’è stata una clip dove avete parlato malissimo di me“. Estefania ha però replicato di averle dato della bugiarda solo per il modo in cui ha “barato” nella prova leader; Licia, però, non si è detta d’accordo e ha anzi accusato lei e Roger di aver avuto sin da subito pregiudizi nei suoi confronti: “La clip diceva, le tue parole, ‘sì, effettivamente è un’attrice, falsa‘. Sono rimasta basita“. Così ha proseguito: “Hai detto esattamente questo. Guardami negli occhi. A me le persone che non guardano negli occhi non piacciono. Hai detto che ero falsa quando mi sono presentata, senza nemmeno conoscermi“. Lo scontro tra le due donne non ha tuttavia trovato un chiarimento: arriverà nel corso dei prossimi giorni di convivenza forzata?

