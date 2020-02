Licia Nunez Vs Pago, lite al Grande Gratello Vip/ “Falsa”, lei “Dici solo caz*ate!”

Parte col botto la nuova puntata del Grande Fratello Vip 4. Il San Valentino di Licia Nunez inizia con Alfonso Signorini che le mostra un filmato in cui Pago parla di lei, ammettendo di trovarla finta in quasi ogni cosa fatta finora. Il cantante si confida con Serena e dichiara di trovare finte anche le sue storie d’amore, sia vecchie che nuove. “Io dico la mia opinione e tu non ti devi arrabbiare!” ammette Pago, che viene però subito fermato da Licia. “Ma tu dici solo cazz*te! Sono tutte cazz*ate quelle che dici!”. Pago allora replica: “Comunque non voglio parlare con una che ti insulta così”.

Licia Nunez, lite con Pago al Grande Fratello Vip

Licia Nunez però non si ferma qui. L’attrice è infuriata rispetto alle dichiarazioni fatte da Pago nel filmato e continua a difendersi dalle sue illazioni: “Ma come puoi arrogarti il diritto di dire che la mia storia passata sia falsa? Una storia di sette anni? Ma poi anche la storia attuale! Mi hai visto per tre giorni come stavo male nella Casa!” I toni si alzano, si discute anche della gelosia che il cantante ha dichiarato di aver nei confronti di Licia per il rapporto che Serena ha instaurato con lei. Lui però cerca di chiarire che si tratta di una “gelosia” non dal punto di vista amoroso, ma la discussione non accenna a placarsi.

