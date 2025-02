Licia Troisi, chi è la nota scrittrice: dall’amore con il marito è nata la figlia Irene

Autrice di una vasta gamma di libri fantasy, Licia Troisi è una delle scrittrici italiane più rinomante e apprezzato del panorama letterario, con circa 30 romanzi all’attivo e anche una famiglia, mandata avanti con orgoglio e voglia di sacrificarsi. Licia Troisi è sposata e dall’amore con suo marito è nata nel 2009 la figlia Irene, fiore all’occhiello di casa Troisi, anche se la scrittrice deve molte delle sue fortune al marito con il quale ha condiviso praticamente una vita:

“Io ho molto bisogno di mio marito, dalle piccole cose come portare i pesi e guidare. Grazie a lui mi sono appassionata al fantasy quando per la prima volta mi ha fatto leggere i manga e mi ha parlato dei libri di J.R.R. Tolkien” ha rivelato Licia Troisi nel corso di una intervista concessa tra le colonne di Vanity Fair.

Licia Troisi e la confessione: “Ho una paura estrema di prendere decisioni”

Come molti dei più grandi artisti, anche Licia Troisi si è ritrovata nell’arco della vita a fare i conti con alcune debolezze, segnali caratteristici di molti personaggi celebri, per questo la scrittura si è rivelata terapeutica nella vita dell’artista. In una intervista concessa a Vanity Fair, Licia Troisi ha anche confessato: “In genere ho una difficoltà estrema a prendere decisioni, a volte mi faccio delle paranoie assurde e lo riconosco” ha confessato la scrittrice di tanti romanzi celebri, come La ragazza drago, I regni di Nascita, Pandora e La saga del Dominio.

Per Licia Troisi, oltre a una carriera importante nel mondo delle letteratura, è arrivato anche un importante riconoscimento, visto che nel 2012 le è stato conferito un dottorato in ricerca, segnale di come la scrittrice non abbia mai messo da parte lo studio e tantomeno la curiosità.