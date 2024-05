Lidia, chi è mamma di Joe Bastianich/ Sorpresa all’Isola dei Famosi “Mi manchi ma voglio vederti vincitore”

Lidia Bastanich, sorpresa al figlio Joe all’Isola dei Famosi 2024: il messaggio

Momento toccante per Joe Bastianich alla fine della settima puntata dell’Isola dei Famosi 2024. Il noto ristoratore, dopo una nuova lite con Daniele Radini Tedeschi, viene ‘premiato’ da Vladimir Luxuria con un dolce videomessaggio di sua mamma Lidia.

“Ciao Joseph, come stai? Ci manchi tanto, mi manchi tanto. – esordisce la donna, facendo commuovere suo figlio – Ti vedo che stai tanto riflettendo. Tu sei una persona che pensa alle cose come sono, come succedono, dunque ti vedo lì a riflettere parecchio.” Mamma Lidia spera che suo figlio conquisti la vittoria all’Isola dei Famosi 2024: “Voglio sentire tutti i tuoi pensieri, e voglio anche vederti vincitore, perché tu hai lo spirito del vincitore. Quindi dai tutto te stesso, perché se vinci quando torni a casa ti aspetta un bel piatto di gnocchi come piace a te”, gli promette.

Joe Bastianich commosso per le parole di mamma Lidia

Con le lacrime agli occhi, Bastianich commenta le parole della sua mamma in diretta: “Lei è una grande persona, non vedo l’ora per tornare da lei e mangiare gli gnocchi insieme. Mi manca tanto lei e la mia famiglia, però dammi il tempo di finire questo percorso perché tornerà meglio dello chef che ero prima.” Il ristoratore è insomma determinato ad arrivare fino alla fine dell’Isola dei Famosi 2024 e, magari, anche a vincerla.











