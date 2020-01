Lidia e Adele Grisendi, mogli di Giampaolo Pansa/ “Ammetto di essere stato infedele”

Lidia e Adele sono state le mogli di Giampaolo Pansa, il giornalista e scrittore scomparso a Roma all’età di 84 anni. Lutto nel mondo del giornalismo che perde uno dei suoi indiscussi protagonisti. Cronista e tra le migliori penne del giornalismo italiano, Pansa può essere considerato l’inventore di un vero e proprio stile di giornalismo al punto che in tantissimi colleghi e non l’hanno ricordato sui social a poche ore dalla sua scomparsa. Una vita dedicata all’informazione quella di Pansa che ha collaborato con alcuni dei quotidiano di maggior prestigio dell’informazione italiana come Repubblica e L’Espresso. Il giornalista e saggista però è conosciuto anche per essere stato in passato protagonista di diverse polemiche. Durante la sua vita Pansa ha amato due donne più di tutte: si tratta di Lidia, la prima moglie con cui ha avuto l’unico figlio Alessandro. Poi dopo è arrivata Adele, ex sindacalista della Cgil e scrittrice Adele Grisendi.

Giampaolo Pansa moglie: dopo Lidia c’è stata Adele

A raccontare qualcosa in più della sua vita privata ci ha pensato proprio Giampaolo Pansa durante un’intervista. “Ma, com’è naturale, ho continuato ad ammirare e desiderare l’altra metà del cielo. Ammetto, senza alcuna difficoltà, di essermi comportato da marito infedele” – ha detto il giornalista parlando del rapporto con la prima moglie Lidia. “Lei si chiamava Lidia, è stata la donna con cui ho avuto Alessandro” – prosegue Pansa che poi precisa – “la dedizione è venuta solo molto dopo con Adele, la persona con cui vivo oggi, in un paesino in provincia di Siena. Adele l’ho incontrata nel 1989, non ci siamo più lasciati. E ci si ci siamo sposati due anni fa”. Proprio Adele Grisendi, scrittrice italiana, è stata fondamentale in un momento terribile della sua vita quando è morto il figlio Alessandro. “Oggi il vero dramma è che abbiamo una classe politica incompetente e pericolosa. Per questo stavolta non andrò a votare. Sono preoccupato per chi ha figli. Io il mio l’ho perso tre mesi fa, per un infarto, a 55 anni. Solo l’amore per Adele mi ha impedito di uccidermi” aveva raccontato Pansa a Repubblica.

