Lidia Schillaci/ “Abbandonata da mio padre, mamma ha lottato tanto” (Storie Italiane)

La giovane Lidia Schillaci è senza ombra di dubbi l’inaspettata rivelazione dell’ultima edizione di Tale e Quale Show, il programma condotto nella prima serata del venerdì da Carlo Conti. Oggi ospite di Eleonora Daniele nella nuova puntata di Storie Italiane, ha però raccontato una parte di sé del tutto inedita. Nel dettaglio, ha rivelato il suo rapporto con il padre, che l’ha abbandonata quando era molto piccola. “La mia infanzia è stata molto difficile”, ha esordito, “mio papà ci ha lasciati quando io avevo 4 anni e mezzo e mio fratello era piccolissimo, aveva 2 anni mentre mia sorella non era ancora nata, era ancora nel pancione”, ha aggiunto. Non è stato facile per la giovane cantante affrontare la mancanza della figura paterna: “Io sono stata forte grazie alla forza ricevuta dalla famiglia di mia mamma, da mia nonna”, ha spiegato. E parlando della madre ha aggiunto: “Ha lottato tantissimo mia mamma perchè negli anni ‘80 è rimasta da sola, in una Sicilia che non accettava il divorzio in quegli anni”.

LIDIA SCHILLACI, IL SOGNO DEL CANTO

Il prossimo venerdì sera, Lidia Schillaci tenterà il miracolo e si calerà nei panni di Stevie Wonder: “Sarà una cosa pazzesca perchè mi trasformerà totalmente, non sarà più io”, ha anticipato a Storie Italiane nella puntata odierna. Quindi ha voluto ringraziare pubblicamente “Mamma Rai e Carlo Conti” per questa “grande opportunità”. Il suo sogno legato alla musica, sin da bambina è sempre stato lo stesso: cantare. Lo ha testimoniato Lidia Schillaci in una sua ultima foto social, caricata su Instagram questa mattina: “Avevo solo 13 anni in questa foto, e stavo cantando alla partita del cuore”, ha spiegato nella didascalia al post. “Ho poche foto che mi raccontano da ragazza ma a quei pochi ricordi sono molto affezionata… il mio più grande sogno era cantare, non è mai cambiato e rimarrà per sempre”, ha aggiunto. Ed ovviamente non poteva mancare il messaggio del compagno e ballerino Luca Favilla che ha inserito delle emoticon romantiche.

