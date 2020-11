Lidia Schillaci è Antonella Ruggiero/ Andrà meglio della Vanoni? (Tale e Quale Show)

Lidia Schillaci è Antonella Ruggiero nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2020 – Il Torneo, il varietà di successo in onda venerdì 6 novembre 2020 in prima serata su Rai1. Dopo l’imitazione di Ornella Vanoni che non ha fatto particolarmente impazzire la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e il giudice speciale Carlo Verdone, questa settimana la ex protagonista di Operazione Trionfo deve calarsi nei panni di una delle voci più belle e particolare della canzone italiana. Si tratta di Antonella Ruggiero, che tutti ricorderanno come la voce dei Matia Bazar con cui ha raggiunto il grandissimo successo nazionale. Non è ancora stato comunicato se il brano che dovrà interpretare la Schillaci sia del repertorio di Antonella Ruggiero con i Matia Bazar oppure da solista. Una cosa è certa: la Schillaci dovrà affrontare una prova non facile, ma con la sua grandissima voce le possibilità di farcela sono altissime.

Lidia Schillaci e l’imitazione di Ornella Vanoni

Durante la prima puntata di “Tale e Quale Show 2020 – Il Torneo” Lidia Schillaci è tornata sul palco dopo il grandissimo successo riscontrato durante la passata edizione del varietà campione di ascolti del venerdì sera di Raiuno. Per la prima prova, la corista e cantante ha dovuto confrontarsi con una delle regine della musica italiana: Ornella Vanoni. La sua performance non ha brillato particolarmente, non per la bravura dell’interprete, ma è sembrata poco affine alla Vanoni. Il primo a precisarlo è il quarto giudice della serata Carlo Verdone: “dico che è brava, ho sentito più lei, la sua personalità che non quella di Ornella Vanoni. Ogni tanto c’era qualcosa di Ornella, lei è brava, ha cantato molto bene, ma ho sentito te, un pochino meglio Ornella, ma l’hai fatta bene”. Poi è la volta di Loretta Goggi: “anche io ho trovato che Lidia ha una forte personalità, ha una vocalità importante, ma in questa qui si è trovata un pò sacrificata. Ornella è molto dentro, è molto intima, è tutta una roba dentro, lei è bravissima, una grande cantante”. Anche Vincenzo Salemme sottolinea: “il timbro in certi momenti era simile, la voce forse no. Canti benissimo, complimenti”, mentre Giorgio Panariello dice “non so, quella è una Ornella di tanti anni fa e forse ricerchiamo una Ornella interpretata da altri, ma secondo me ci sei andata molto vicino, ma la tua voce viene fuori, quando si canta bene è normale. Credo tu abbia fatto un buon lavoro anche nel trucco”. Lidia Schillaci si classifica all’ultimo posto della classifica provvisoria con 33 voti.

Ecco il video di Lidia Schillaci che imita Ornella Vanoni





© RIPRODUZIONE RISERVATA