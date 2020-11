Lidia Schillaci è Beyoncé/ Star texana: un ostacolo o una chance? (Tale e quale show)

Lidia Schillaci vestirà i panni dell’artista texana Beyoncé in occasione della puntata di Tale e Quale Show in onda stasera su Rai Uno. Rientrata nel cast della trasmissione per prendere parte al torneo dei campioni, la cantante venerdì scorso ha impersonato con ottimi risultati Antonella Ruggiero, strappando un prezioso terzo posto che l’ha ripagata della delusione registrata in classifica la settimana antecedente con Ornella Vanoni. Sul palco sembrava in tutto e per tutto Antonella Ruggiero: sia come somiglianza e presenza scenica, sia come voce, a parte una piccola ma tangibile timidezza iniziale. Tuttavia, rotto il ghiaccio con le prime note, Lidia si è scatenata e ha lasciato esplodere tutta la sua potenza vocale e il suo incommensurabile talento, ricevendo la standing ovation dei giurati presenti in uno studio desolatamente vuoto a causa delle restrizioni connesse alla pandemia di Coronavirus. Una bella rivincita per la meravigliosa Lidia, che questa settimana proverà a replicare il successo ottenuto.

CHI È BEYONCÉ, LA CANTANTE CHE DOVRÀ INTERPRETARE LIDIA SCHILLACI

Beyoncé, l’artista che Lidia Schillaci interpreterà in prima serata a Tale e Quale Show, è una cantautrice e ballerina originaria di Houston, capace di ottenere ben 24 Grammy Awards, quasi tutti da solista (19). Carriera da solista che inizia nel 2003 con la pubblicazione dell’album “Dangerously in Love”, seguito tre anni più tardi da “B’Day”, nel 2008 da “I Am… Sasha Fierce” e da “4” nel 2011. In tutto il mondo Beyoncé ha venduto circa 118 milioni tra album e singoli da solista e secondo la rivista americana Forbes, con un patrimonio stimato in 107,5 milioni di dollari, Beyoncé e il marito Jay-Z sono la sesta coppia più ricca al mondo. E non è tutto, perché le entrate di Beyoncé derivano anche dal suo impegno come attrice e stilista: ha recitato in “Dreamgirls” (2 nomination ai Golden Globe) e ha dato vita alla sua linea di moda (“House of Deréon”), di profumi e di abbigliamento sportivo (“Ivy Park”). Una donna e un’artista senza dubbio poliedrica, che ha saputo sfruttare al meglio le proprie qualità canore e imprenditoriali.

LIDIA SCHILLACI: UNA CARRIERA TRA RAMAZZOTTI E RAOUL BOVA

Come riporta il suo sito internet ufficiale, Lidia Schillaci ha studiato al conservatorio di Trapani e si è perfezionata presso il Brass Group di Palermo. Fin da molto giovane ha calcato palchi importanti, collaborando con Eros Ramazzotti che la scrittura per i tour mondiali nei duetti della cantante Anastacia. Contemporaneamente si è dedicata alla composizione e ha scritto la colonna sonora del film “Sbirri” con Raul Bova e della serie TV “Non smettere di sognare” per Canale 5. Oggi Lidia è la principale “Case History” citata da Twitter in ambito musicale e web. In Italia è Fiorello che si accorge per primo di lei, del suo modo di cantare, del suo sorriso solare, e per questo l’ha voluta al suo fianco all'”Edicola Fiore”, per poi essere ospitata da Nicola Savino a “Quelli che il calcio”, con il conduttore che di lei ha detto: “La bellezza di Lidia sta nel reinterpretare canzoni del repertorio italiano in modo nuovo. Milioni di cuoricini da un nuovo social network per una nuova stella della musica italiana: Lidia Schillaci”.



