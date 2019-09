Lidia Schillaci è Giorgia/ A caccia della seconda vittoria… (Tale e Quale Show)

Quale sarà la nuova assegnazione di Lidia Schillaci?

Lidia Schillaci vincitrice della scorsa puntata di Tale e Quale Show 2019 dovrà imitare Giorgia: un compito difficile, ma che ben si adatta alle sue potenzialità. Dopo aver fatto impazzire con Lady Gaga, la Schillaci dovrà però fare di tutto per mantenere intatta la popolarità appena ottenuta. Non è così semplice, anche se ha conquistato 58 punti con la sua prima esibizione, staccando dal secondo posto di ben 12 punti. Non abbiamo ancora alcuna anteprima del trucco della concorrente, che negli scorsi giorni abbiamo trovato tuttavia sui social in diretta con David Pratelli. Scopriamo così che Lidia vorrebbe imitare anche degli artisti uomini, ma anche Laura Pausini. “Mi piacerebbe da fare delle cose un po’ difficili per una donna, ma non posso dire nulla”, ha risposto ad un’ammiratrice. Ai fan più attenti non è sfuggito il fatto che la concorrente non si sia voluta sbilanciare solo per quanto riguarda i cantanti maschili che le piacerebbero, forse perchè nelle prossime settimane la vedremo trasformare in un Big in particolare?

Lidia Schillaci: che successo nei panni di Lady Gaga nella prima puntata

Lidia Schillaci ha fatto il pieno di consensi durante la prima puntata di Tale e Quale Show 2019 e non poteva essere altrimenti. Perfetta l’imitazione dal punto di vista fisico, sorprendente per quanto riguarda la parte canora. La sua Lady Gaga ha subito fatto capire al pubblico quanto la concorrente potrebbe aver già tutte le carte giuste per andare a passo spedito verso la vittoria finale: sarà così? Lidia ci ha regalato una Principessa del Pop degna di Shallow, con cui la cantautrice ha vinto gli Oscar appena l’anno scorso, grazie alla sua presenza nel film A star is born. Seduta al piano e con un abito nero lungo, la Schillaci ha ricevuto il primo applauso da Loretta Goggi e dal pubblico già al primo ritornello. “Mi sono commossa, mi è venuta la pelle d’oca. Bradley Cooper in fondo… bastava lei”, dice subito la Goggi al termine della performance. “Straordinaria, da rimanere a bocca aperta”, dice Giorgio Panariello, lasciando la parola ad uno stupefatto Vincenzo Salemme: “Lady Gaga ha un’anima pazzesca, è una donna che ha dentro un mondo. […] Lei si chiama Schillaci, ha fatto un goal pazzesco”.

