Lidia Schillaci è Maria Callas/ Una delle sfide più attese (Tale e Quale Show)

Nuovo scoglio importante per Lidia Schillaci, che vedremo nei panni di Maria Callas per la puntata di Tale e Quale Show 2019 di questa sera. Forse un azzardo per quanto riguarda le doti canore dell’originale, una soprano dotata di un timbro unico e raro, con un’estensione quasi inimitabile. Sarà difficilissimo quindi per Lidia riuscire a proporsi nelle sue vesti, anche se ha tutte le qualità giuste per riuscire anche a trasformare quest’impresa in un successo. Quasi impossibile tra l’altro riuscire ad intuire quale brano è stato assegnato alla concorrente. Forse i brani interpretati durante il periodo che la Callas ha trascorso in Italia, sotto la guida di Tullio Serafin? Parliamo di metà anni Cinquanta, quando incide Medea, Manon Lescaut, Lucia di Lammermoor e Norma. “Quello che spero sarà il mio futuro artistico, lo sto già costruendo da tempo. La prima canzone l’ho scritta a diciassette anni e il desiderio di voler uscire come solista, che faccia la propria musica, è davvero grande. È un percorso che richiede una lunga preparazione, non arriva con uno show televisivo. ‘Tale e quale’ ha il merito di dare grandi popolarità e visibilità”, ha dichiarato in settimana a Musica Intorno, “è una bellissima opportunità, grazie alla quale riuscire a far sapere alle persone, che negli anni mi hanno sempre seguito con affetto, di un percorso artistico che deve necessariamente sfociare in qualcosa di strettamente personale. Oggi più che mai sento l’esigenza che questo accada, sono pronta a farlo!”. Insomma a quanto pare c’è qualche progetto che bolle nella pentola della Schillaci, al lavoro per realizzare un nuovo disco. O forse più di uno, come sottolinea nel corso dell’intervista.

Lidia Schillaci è Maria Callas, Tale e Quale Show 2019: la classifica provvisoria

Lidia Schillaci non è riuscita ad allontanarsi dalla media della classifica della scorsa puntata di Tale e Quale Show 2019. Dopo aver ricevuto 38 punti grazie alla classifica provvisoria, ha raggiunto i 48 grazie ai voti degli altri concorrenti, posizionandosi alla fine al sesto posto. Ha mantenuto quindi alla fine ciò che ha conquistato grazie ai voti dei giudici, senza subire alcuna variazione. La sua versione di Alessandra Amoroso in Comunque andare ha però riscosso l’interesse del pubblico presente, lanciato in una standing ovation. “Una Barbie con una voce da Big Jim”, ha commentato invece Gabriele Cirilli. “Le strofe sono state perfette, gli incisi.. lei ha una voce molto bella e molto squillante. Ci voleva un po’ di raschietto”, ha aggiunto invece Orietta Berti. “La strofa era veramente… Dopo, quando lei va su, è naturalmente più squillante”, ha detto invece Loretta Goggi. “Ho trovato estremamente entusiasmante la somiglianza della voce. Forse il viso è più scugnizzo”, prosegue Vincenzo Salemme. D’accordo anche Giorgio Panariello, che ha precisato però che il suo giudizio positivo, circa la somiglianza fra concorrente e originale, riguarda i totali e non i dettagli della sua performance. Clicca qui per guardare il video di Lidia Schillaci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA