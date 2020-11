Lidia Schillaci è Mina/ A confronto con un mito della canzone (Tale e quale show)

Lidia Schillaci vestirà i panni di Mina in occasione della puntata conclusiva del torneo dei campioni di Tale e Quale show 2020, in programma nella serata di oggi, venerdì 20 novembre, su Rai Uno. Sulla bella e brava cantante gravano speranze di vittoria, acuitesi in maniera esponenziale in seguito alla straordinaria performance fornita la scorsa settimana, quando, interpretando l’iconica Beyoncé nel suo capolavoro “Listen”, Lidia ha stupito tutti, risultando identica non soltanto nell’aspetto, ma anche e soprattutto nella voce all’artista trentanovenne che ha scritto pagine fondamentali nella storia recente della musica internazionale. Un successo che a molti ha ricordato quello conseguito nel 2019 con l’interpretazione del brano “Shallow” di Lady Gaga e che anche in questa circostanza è stato premiato con la vittoria di puntata, che ha rilanciato anche le sue speranze di trionfo nella competizione: la Schillaci è infatti ora seconda in graduatoria, preceduta soltanto da Virginio, e può puntare questa sera ad assestare la zampata vincente e portarsi a casa un trofeo che, nell’eventualità, sarebbe più che meritato.

LIDIA SCHILLACI: FELICE ANCHE IN AMORE

La talentuosa Lidia Schillaci non sta ottenendo soltanto l’ennesimo successo professionale, ma sta attraversando anche un periodo felice in amore, grazie alla storia con Luca Favilla, ex componente del cast di “Amici” e poi ballerino a “Ballando con le Stelle”, trasmissione a cui ha partecipato in coppia con la modella Cristina Ich e l’attrice Manuela Arcuri. Più volte Lidia ha parlato con timidezza del loro rapporto, sul quale mantengono un grande e rispettoso riserbo. Una delle sue poche dichiarazioni riguardo alla vita di coppia è stata la seguente: “Siamo entrambi molto timidi. Però va detto che l’amore a volte può rendere impulsivi. Noi comunque non abbiamo detto nulla in quanto siamo molto riservati e ci teniamo alla nostra privacy. Come ci siamo conosciuti? Il nostro primo incontro è avvenuto a ‘Ballando con le Stelle’: lui era in gara come ballerino e io cantavo. Era molto attratto dalla mia voce ed è stato intraprendente con me. Per il resto non ho molto da dire, visto che siamo una coppia semplice, molto legata ai veri valori della vita”.

CHI È MINA, L’ARTISTA CHE DOVRÀ INTERPRETARE LIDIA SCHILLACI

Domandare chi è Mina può apparire quasi irrispettoso nei confronti di colei che, senza ombra di dubbio o timore di smentita, può essere definita la più grande cantante italiana di ogni epoca. Per lei parlano i successi, le canzoni, i riconoscimenti. La storia. Di lei ha parlato più volte in televisione il figlio, Massimiliano Pani. “Lei ha capito delle cose prima degli altri. Lei è stata la prima a dire che la televisione stava cambiando decidendo di fare altro. Ha sempre fatto il suo lavoro, la cosa che sapeva fare meglio, con la coerenza e le scelte artistiche che voleva fare, come quando ha deciso di cambiare la sua immagine. Ha giocato con se stessa in modo ironico, anche perché ha iniziato nel pieno del suo splendore. Vent’anni prima di Madonna, trent’anni prima di Lady Gaga. Non credo che ci sia un cantante che a 80 anni è stato in testa alla classifica con un disco d’inediti”. Frasi che non possono fare altro che riassumere l’inenarrabile grandezza di una stella della musica italiana del calibro di Mina, che Lidia Schillaci porterà sul palco di Rai Uno questa sera.



