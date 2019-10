Lidia Schillaci è Stevie Wonder/ Farà meglio di Elisa? (Tale e Quale Show 2019)

Lidia Schillaci è pronta per una nuova imitazione di Stevie Wonder a Tale e quale show 2019, il varietà campione d’ascolti del venerdì sera condotto da Carlo Conti su Raiuno. Questa settimana la corista di tantissimi cantanti di successo, da Elisa a Eros Ramazzotti, dovrà cimentarsi nell’imitazione di un mostro sacro della musica mondiale: Stevie Wonder! Un’esibizione che si preannuncia una delle più attese della quarta puntata del varietà di Raiuno visto che prima di tutto la cantante dovrà calarsi nei panni di un interprete maschile, ma anche perchè dovrà vedersela con uno dei musicisti più innovativi ed influenti del ventesimo secolo. Non è ancora stato comunicato il brano che la Schillaci dovrà portare sul palco, ma considerando il vastissimo repertorio dell’artista americano chissà che la scelta non possa ricadere sulla ballad “I just called to say i love you”.

Lidia Schillaci imita Elisa, ma non convince

L’avventura di Lidia Schillaci a Tale e Quale Show 2019 procede alla grande. Dopo la prima indimenticabile performance sulle note di “Shallow” di Lady Gaga con cui ha trionfato durante la puntata del debutto, la cantante si è dovuta cimentare con alcune imitazioni di colleghe ed amiche. La scorsa settimana è toccato ad Elisa di cui ha cercato di imitare “Gli ostacoli del cuore”, un’esibizione impeccabile, ma che non ha convinto la giuria. I voti, infatti, sono stati al di sotto delle aspettative così come i commenti dei giurati. Giorgio Panariello ha sottolineato il trucco poco somigliante all'”originale” trovando concorde Loretta Goggi che l’ha paragonata a Valeria Bruni Tedeschi: ” non c’entra niente. Vocalmente sei ineccepibile. Elisa, poi, è un po’ più intima e estratta. È come se fosse eterea”. Anche Salemme è combattuto: “Sono stato condizionato dal trucco, perché non sembra più la Schillaci, ma al tempo stesso non è nemmeno Elisa”, mentre Max Giusti precisa: “Elisa ha una faccia, un ovale particolare”. Nonostante i commenti poco convincenti della giuria, il pubblico regala l’ennesima standing ovation alla cantante. Passiamo ai voti: Lidia Schillaci con la sua Elisa conquista 53 punti e si classifica al quinto posto. Nella classifica generale al momento la cantante è a secondo posto con 169 punti superata solo da Agostino Penna con 182.

Video Lidia Schillaci, l’esibizione della terza serata





