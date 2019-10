Lidia Schillaci fidanzata con Luca Favilla/ “Di lui non parlo ma mi rende felice!”

Ormai non è più un segreto: tra Lidia Schillaci e Luca Favilla è vero amore. Nonostante entrambi tengano la bocca (quasi) cucita sulla loro vita privata, sono le immagini esclusive presenti sull’ultimo numero di Nuovo che parlano chiaro: tra coccole, baci e sguardi di intesa, la concorrente di Tale e quale show e l’insegnante di Ballando con le stelle ed ex studente di Amici — sono emozionati come due fidanzatini. La rivelazione del talent di Carlo Conti, però, non si sbottona: “Della mia vita sentimentale non parlo”, dice Lidia, undici anni più grande del compagno, conosciuto proprio per merito del programma di Milly Carlucci, dove lei è una delle voci della Big band. “Canto da quando ero piccolina” racconta. Di fronte al settimanale però, non può evitare le domande sulla sua vita privata. “Che cos’è per me questo amore? Qualcosa che mi dà forza, che mi sostiene e mi rende felice”. Un sostegno fondamentale in questa fase, vista l’occasione importante che stai avendo in televisione.

Lidia Schillaci, rivelazione di Tale e Quale sHow

Successivamente Lidia Schillaci, racconta cosa si aspetta dalla sua esperienza con Tale e quale show. “La possibilità di farmi conoscere meglio come artista, dal momento che io scrivo canzoni. Il mio sogno nel cassetto è partecipare al Festival di Sanremo”. La passione per la musica nasce in lei praticamente da subito: “A quattro anni fingevo di esibirmi usando la scopa come microfono. I vicini mi ascoltavano e facevano i complimenti a mia nonna Rosina, che mi ha sempre sostenuta e incoraggiata”. Subito dopo mamma Giovanna l’ha spinta, sempre insieme alla nonna, a coltivare la mia passione. Cosi, dopo aver frequentato il liceo classico si è iscritta al Conservatorio di musica di Trapani, dove ha studiato canto jazz e lirico. “Ma la vera svolta è arrivata nel 2002 con la partecipazione al talent di Italia 1 Operazione trionfo: avevo diciott’anni”. Poi sono arrivati i tour con Eros Ramazzotti: “Si, un’esperienza pazzesca! Grazie a lui ho girato II mondo”. Ha sorpreso subito tutti Lidia con la sua interpretazione di Lady Gaga. Dopo sono arrivate le imitazioni di Giorgia ed Elisa. In ultimo, la concorrente siciliana si è misurata anche con un artista maschile, Stevie Wonder.

© RIPRODUZIONE RISERVATA