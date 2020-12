LIDIA SCHILLACI/ “Fin da piccola sogno Sanremo, ma intanto…” (Italiasì!)

C’è anche Lidia Schillaci, tra gli ospiti della nuova puntata di Italiasì!, il rotocalco di Rai1 condotto da Marco Liorni in onda oggi con uno speciale natalizio a partire dalle 16.45. L’inizio è firmato dalla Schillaci, che si esibisce con una cover de I sogni son desideri, indimenticabile classico Disney facente parte della colonna sonora del film d’animazione Cenerentola. Lidia è riuscita ad affermarsi nel mondo dello spettacolo proprio grazie alla sua voce soave, ben degna non solo di una principessa d’altri tempi, ma anche e persino di una delle più grandi cantanti di tutti i tempi: Mina. All’indomani della sua partecipazione a Tale e quale show, la cantante ha ammesso di aver nutrito un certo timore reverenziale, prima di azzardarsi a interpretarla: “Lei è il mio mito, non volevo farla per rispetto”, si legge nelle dichiarazioni riportate su Tv Sorrisi e Canzoni il 1° dicembre scorso. L’interpretazione di Mina a Tale e quale show le ha permesso di vincere il Torneo dei campioni, ma la sua esperienza musicale più importante, in realtà, risale al talent Operazione trionfo: “È stata una grande occasione”, ricorda, “ma in un periodo difficile per la discografia. Non ho avuto le giuste opportunità, nonostante un contratto con la Warner. Ma ho continuato a studiare e a lavorare”.

Gli esordi di Lidia Schillaci

Poi cos’è successo? “Nel 2005 Eros Ramazzotti mi ha voluta per il suo tour e sono stata con lui per otto anni. Ho girato il mondo su palchi importantissimi. Ho collaborato anche con Elisa e Max Pezzali, poi ho iniziato a scrivere musica”. Prima di Tale e quale, per Lidia Schillaci, è venuta anche l’esperienza di Ballando con le stelle, di cui è stata voce solista per due anni fino al 2018. Inoltre, la Schillaci ha lavorato anche nel cinema, e in particolare nella serie Non smettere di sognare, per la quale ha scritto parte della colonna sonora. “Ero facilitata perché interpretavo una cantante, ma ho studiato tanto recitazione e dizione”, spiega.

Lidia Schillaci parla della sua vita privata

Quanto alla vita privata, Lidia Schillaci risulta tuttora single. Lei e Luca Favilla, ex maestro di Ballando, si sono lasciati dopo due anni e mezzo di relazione: “Il mio amore ora è la musica”, specifica lei. Quest’amore, per inciso, è iniziato quando era bambina: “Vengo da una famiglia umile, tre fratelli cresciuti con l’aiuto dei nonni. Mia mamma coi primi risparmi mi ha comprato il pianoforte: già a 3 anni volevo fare questo mestiere. Poi mi sono diplomata in canto lirico al Conservatorio e ho studiato jazz”. Fin da piccola coltiva un sogno, quello di partecipare al Festival di Sanremo: “Non so se accadrà mai, ma intanto lavoro al mio album da solista e molti pezzi sono già pronti”.



