Lidia Schillaci/ “Mio papà ci ha lasciati quando io avevo solo 4 anni e mezzo”

Lidia Schillaci è tra i concorrenti di Tale e Quale Show – Il Torneo, l’edizione speciale del varietà condotto da Carlo Conti e in partenza da venerdì 30 ottobre in prima serata su Raiuno. La cantante, nata musicalmente parlando con il programma “Operazione Trionfo”, grazie alla partecipazione a Tale e Quale Show è stata travolta da una nuova grande popolarità. La sua imitazione di Lady Gaga sulle note di “Shallow” è stato uno dei momenti più apprezzati del suo percorso televisivo; un’imitazione che la stessa cantante e corista ha ricordato così: “vocalmente Lady Gaga è graffiante. Giorgia, invece, è tecnica allo stato puro, perchè parla con lo sguardo ed ha una voce pulita e perfetta. E’ stato davvero complicato…”. Una cosa è certa: la partecipazione a Tale e Quale Show ha rappresentato per la Schillaci la realizzazione di un sogno: “è un programma che seguivo da sempre e al quale sognavo di partecipare”. Un sogno che la cantante potrà bissare, visto che è tra i sei concorrenti migliori selezionati dall’edizione 2019; a loro si andranno ad aggiungere i migliori sei concorrenti dell’edizione 2020 vinta da Pago. Parlando di Tale e Quale Show, la Schillaci ha anche speso parole di grande stima per la giudice Loretta Goggi: “è un’icona, una donna di riconosciuta competenza. Noi artisti, oltre a gareggiare, stiamo in un certo senso giocando, ma su esibizioni non facili, mettendoci alla prova ogni giorno, costantemente”.

Lidia Schillaci, “Lady Gaga e Tale e Quale Show”

Lidia Schillaci ha conquistato tutti lo scorso anno a Tale e Quale Show. Alzi la mano chi non si è emozionato nel vedere la sua imitazione di Lady Gaga sulle note di “Shallow”; una performance che ha conquistato critica e pubblico e che le ha permesso di vincere la prima puntata del varietà campione d’ascolti di Raiuno. Un successo travolgente per la cantante siciliana che però, ospite di Storie Italiane, ha condiviso alcuni ricordi non proprio belli della sua vita. “La mia infanzia è stata abbastanza difficile: non è stata per niente rose e fiori, come quella che tutti i bambini sognano. Mio papà ci ha lasciati quando io avevo solo 4 anni e mezzo, mio fratello era piccolissimo, mentre mia sorella, addirittura, doveva ancora nascere…” – ha detto la cantante che deve tantissimo alla mamma e alla nonna. “Ho ricevuto tanta forza dalla famiglia di mia mamma, soprattutto da mia nonna; mia mamma è stata una donna che ha lottato tantissimo: erano gli anni ’80, si è trovata di colpo da sola con tre figli e senza lavoro, in una Sicilia che non accettava il divorzio…” ha precisato la cantante che ricordando la sua partecipazione a Tale Quale Show ha aggiunto: “è stata una gran bella esperienza! Mi sono divertita tantissimo”.



