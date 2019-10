Lidia Schillaci/ Serve un’altra performance alla Lady Gaga… (Tale e Quale Show Il Torneo)

Lidia Schillaci: manca la costanza per puntare alla vetta della classifica Tale e Quale Show

Lidia Schillaci si prepara all’avventura di Tale e Quale Show 2019 – Il Torneo, ma il suo pensiero in questi giorni è ritornata alla puntata della settimana scorsa ed in particolare al brano che le è stato assegnato, Casta Diva, l’aria della Norma di Bellini interpretata da Maria Callas. “Prima di salire sul palco all’ingresso dell’ascensore ho pensato: ‘Voglio essere sulla Luna’. Spero di avervi portato insieme a me”, scrive su Instagram. Clicca qui per leggere il post di Lidia Schillaci. Dopo aver interpretato Lady Gaga con successo, Lidia Schillaci però non è riuscita più a ritornare in vetta alla classifica e si è dovuta accontentare delle posizioni inferiori. Un vero peccato, anche se rimarrà sempre agli occhi del pubblico come la vera rivelazione dell’edizione di quest’anno. Leale e sportiva, ha sempre mantenuto dei buoni rapporti con tutti i compagni incontrati nel talent, sottolineando però con una serie di Storie il suo pensiero su Francesco Monte. “Siamo al trucco vicini e ci divertiamo un sacco”, ha detto Lidia Schillaci, che lo ha sempre visto come un ragazzo simpatico e molto alla mano. “C’è stato anche un volersi sostenere a turno, con tutti quanti. Non si trova una cosa così in tutti i gruppi di lavoro”, ha aggiunto parlando del gruppo in generale. Meravigliosi ai suoi occhi Gigi e Ross e Eva Grimaldi, un vero zucchero Sara Facciolini, e Flora Canto? “Una donna con la battuta sempre pronta”, dice.

Lidia Schillaci: dopo Lady Gaga poco e altro…

Dopo un debutto più che promettente, Lidia Schillaci non è riuscita a replicare il successo ottenuto con la sua imitazione di Lady Gaga, ma entra di diritto nel cast di Tale e Quale Show 2019 Il Torneo. La cantante infatti si è esibita in Casta Diva, trasformandosi in Maria Callas e rivelando doti lirici interessanti. La classifica provvisoria la consacra inoltre al secondo posto al fianco di Agostino Penna, anche se solo Vincenzo Salemme deciderà di assegnarle il primo posto della sua classifica personale. Conquistati i 44 punti, a cui si aggiungono i 5 di un altro concorrente, la Schillaci mantiene la posizione e il parimerito con Agostino. Alla fine ha registrato 302 punti e il terzo posto, distaccando Davide de Marinis e Jessica Morlacchi di un solo punto. Standing ovation dal pubblico e tante emozioni per la giuria. “Non ho parole. Bravissima. Sei riuscita anche a colorire la tua voce in maniera diversa. Tu hai una voce squillante, lei gutturale. Tu sei riuscita a mantenere questa caratteristica, anche negli alti”, dice Loretta Goggi durante la fase dedicata ai commenti. “Un’interpretazione straordinaria. Il trucco… avrei esagerato forse un po’ di più con il naso, tipo Salemme”, dice invece Giorgio Panariello. La concorrente però ha colto la palla al balzo per ringraziare tutto il cast del programma: “Questo era il sogno della mia vita, cantare questa canzone. Non solo è un inno all’amore, ma anche ad una persona che non c’è più, mio nonno. L’ho dedicata a lui e ci ho messo tutto il cuore”. L’ultimo commento è quello di Vincenzo Salemme: “Parlo da profano perché non sono un intenditore d’opera… ma lei è un soprano giusto? Sono andato al di là della somiglianza fisica. Più che un inno è una preghiera, parla di una donna che ha vissuto in modo doloroso. Ad un certo punto non capivo se la voce veniva dal tuo corpo…”.

Nei panni di Maria Callas a Tale e Quale Show 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA