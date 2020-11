Lidia Schillaci “Sono celiaca, ho scoperto..”/ “Mio padre mi ha abbandonato quando..”

Lidia Schillaci “Sono celiaca, ho scoperto..”

Lidia Schillaci non sa solo cantare in modo potente e limpido, ma ha anche sofferto molto nella sua vita e il suo modo di cantare è proprio il momento in cui si sente libera da ogni peso e da ogni problema a cominciare dall’abbandono del padre e finendo alla scoperta di essere celiachia. Una serie di drammi e dolori personali che sicuramente hanno segnato la sua anima e un po’ anche i suoi occhi ma che rimangono in fondo quando prende il microfono e allieta il pubblico con la sua voce. Raccontandosi a Ok Salute ha raccontato di aver scoperto di essere celiaca solo dopo i 30 anni e che da lì in poi la sua vita è cambiata: “Non riuscivo a perdere quei chiletti che avevo messo su, mi sentivo sempre gonfia e la stanchezza non mi dava tregua, oltre a tutta una serie di complicazioni di tipo femminile, a partire da dolori fortissimi durante il ciclo”. Per fortuna è arrivata poi la diagnosi che le ha cambiato la vita attraverso un’alimentazione gluten free.

Lidia Schillaci: “Mio padre mi ha abbandonato quando..”

E il padre? Lidia Schillaci ha parlato anche di questo svariate volte del suo abbandono e della sua fuga quando aveva solo 4 anni: “Mio padre ci ha abbandonate: io avevo quattro anni e mezzo e mio fratello uno solo meno di me e mia sorella, la più piccola, era ancora nella pancia di mamma che, così, si è trovata sola con tre figli e aveva poco più di vent’anni… Comunque non è stato facile ricostruire o meglio costruire un rapporto con lui dopo questo forte strappo. Ma oggi i nostri rapporti sono sereni”. Cosa racconterà a Oggi è un altro giorno?



