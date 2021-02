Lidl e Nike: nasce la linea low cost/ In vendita sul sito dell’insegna da 11.99 €

Dopo il clamoroso exploit delle sneakers della Lidl, esaurite nel giro di poche ore presso gli store italiani, la nota insegna di supermercati ha dato vita ad una nuova collaborazione sportiva, questa volta con Nike, l’azienda di abbigliamento sport con sede a Portland, negli Stati Uniti. Nel dettaglio, come riferisce IlFattoQuotidiano.it, si tratta di una collezione low cost che sarà messa in vendita sul sito di e-commerce della stessa Lidl.

I prodotti sportivi sono in vendita già in numerosi paesi europei, fra cui la Spagna, e la linea è composta da t-shirt, felpe, e pantaloni da tuta maschili con prezzi che variano da un minimo di 11.99 euro fino ad un massimo di 39.99, un prezzo quindi decisamente accessibile. Al momento gli articoli sono disponibili solamente sul sito web, ma non è da escludere che a breve i capi Nike low cost possano fare la loro comparsa anche nei punti vendita fisici, proprio memore del grande successo delle sneakers Lidl di cui sopra (poi rivendute a prezzi folli su eBay).

LIDL E NIKE, LINEA LOW COST IN VENDITA: UN GRUPPO DA 100 MILIARDI DI EURO

Il sito Modaes commenta «l’alleanza con Lidl vuol dire per Nike espandere la propria distribuzione nella fascia bassa in un momento in cui il gruppo sta riducendo la propria rete di distributori nell’ambito della sua strategia direct to consumer (D2C), con cui punta a dare la priorità alle vendite dirette al consumatore finale, soprattutto attraverso il canale online». L’insegna Lidl fa parte del gruppo Scwarz ed ha un fatturato superiore ai 100 miliardi di euro, di cui l’80% derivante proprio dalla stessa catena di supermercati. In Italia il gruppo è presente da 28 anni ed ha una forza lavoro superiore ai 17.500 collaboratori sparsi in tutto il territorio nazionale, e negli ultimi anni l’insegna è stata profondamente rinnovata, con i negozi che sono stati modernizzati, implementato il sito e-commerce, e dato maggior spazio al made in Italy. Ed ora, con l’arrivo del marchio Nike…



