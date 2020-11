Lidl, sneakers sold out in 3 ore in Italia/ Resell al via: rivendute su Ebay a 270€

Oggi, lunedì 16 novembre, era il grande giorno della vendita delle scarpe della Lidl. Le sneakers, con i tipici colori dell’insegna del supermercato, gialle, blu e rosse, sono diventate negli ultimi mesi uno status symbol anche se non si capisce bene perchè. Il fenomeno, come spesso avviene di questi tempi, è nato sul web, con i cosiddetti Hyperbeast, gli amanti dei capi all’ultima moda, spesso e volentieri iper ricercati, hanno iniziato a sponsorizzare le calzature “tricolore” che in Europa, leggasi Gran Bretagna, Germania, Belgio e Finlandia, erano in vendita da tempo. Fatto sta che le scarpe della Lidl sono andate esaurite nel giro di pochissimo tempo, precisamente di tre ore, e sui social sono apparse scende al limite del tragicomico, con clienti che ne hanno comprato una carrellata. Come mai vi starete domandando voi, semplicemente perchè poi cercheranno di rivenderle sul web, sfruttando il famoso e milionario mercato del resell. E basta farsi un giro su ebay, ma anche Instagram, Twitter, Facebook, e ogni sito dove si può vendere merce, per capirlo.

LIDL, SNEAKERS ESAURITE IN 3 ORE: COSTAVANO 12.99 EURO

Il prezzo di vendita era di 12.99 euro, e c’è chi sta cercando di rimetterle in commercio ad una ventina di euro, ma anche chi sta osando di più, superando le 250 euro. Obiettivo, provare a farci qualche soldo sfruttando appunto l’hype che si è creato attorno alle sneakers della Lidl, quasi fossero un feticcio. «Ho messo da parte un paio di sneaker – racconta un ragazzo al Corriere della Sera – a me di indossarle non importa nulla, le rivendo su Internet». Un altro giovane invece ha spiegato: «Le userò io, mi piacciono perché sono molto colorate – dice un altro giovane –. Se mi aspettavo tanta calca? Onestamente sì: sui social avevo letto di molte persone interessate ad accaparrarsele il prima possibile». C’è chi poi esterna una motivazione più “romantica”: «Io e la mia ragazza siamo grandi fan del marchio, acquistiamo sempre i prodotti Lidl, quindi non potevamo lasciarci sfuggire una simile occasione». Fatto sta che ovunque nei 660 punti vendita dislocati in 19 regione, le sneakers sono andate esaurite già in mattinata: «Come tutti i nostri articoli – ha fatto sapere la Lidl – anche questi erano in edizione limitata. Non sappiamo quindi dire se e quando torneranno mai disponibili».



