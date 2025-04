Lierka Rusic è la sorella di Rita Rusic, donna che sarà presente sabato 19 Aprile 2025 nel programma Rai Storie di Donne al Bivio. A differenza della sorella – ex moglie di Vittorio Cecchi Gori – Lierka è meno conosciuta nel mondo dello spettacolo ma sappiamo che lei e la sorella hanno un rapporto bellissimo e sono davvero più legate che mai.

Lierka Rusic nasce a Parenzo in Croazia nel 1960 e coltiva con la sorella Rita un legame indissolubile, sia nella vita che nel lavoro e negli anni si sono mostrate anche più volte insieme. Entrambe hanno avuto una vita difficile e hanno raccontato in più interviste di aver avuto un’infanzia difficile e in particolare di esser state addirittura in un campo nomadi quando si sono trasferite in Italia.

Prima sono state con i genitori in un campo rom e poi si sono trasferite facendo una scuola per suore. Sempre insieme e più legate che mai Rita e Lierka hanno affrontato storie difficili di violenza e tanto dolore. Per un determinato tempo Lierka ha rivelato di aver vissuto lontana da Rita e quest’ultima ha svelato a Verissimo: “Ci vedevamo solo la domenica, lei mi portava i dolci e le cose sono migliorate solo anni dopo”.

Lierka e il legame indissolubile con Rita Rusic, poi il messaggio su Cecchi Gori

Rita e Lierka sono molto legate sia a livello di vita privata che lavorativa e insieme negli anni hanno fondato la The Rita Rusic Company e hanno avuto ottimo successo con alcuni film. Un legame importante per Rita con il mondo del cinema, che le ha date gioie e voglia di rivalsa e che le hanno permesso di conoscere Vittorio Cecchi Gori. I due sono stati insieme ed hanno avuto anche due figli.

Rita è stata sposata per quasi 20 anni con Cecchi Gori mentre su Lierka non si conoscono dettagli riguardo la sua vita privata ed in generale non è legata al mondo dello spettacolo. Qualche anno fa Lierka intervenne con la sorella da Silvia Toffanin a Verissimo e raccontò alcuni dettagli su un rapporto con Vittorio che non era mai davvero decollato:

“Mio cognato mi ha licenziato in tronco quando Rita gli aveva chiesto la separazione”, ma non è stato quello a fargli male quanto piuttosto altro e la donna ha raccontato: “Non perdono Vittorio per come ha trattato Rita e i loro figli per più di 20 anni, ha fatto soffrire tutti e davvero tanto”, chiude la donna.