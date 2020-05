Liga riparte dall’8 giugno: è ufficiale/ Premier Sanchez: “Si aprono nuovi orizzonti”

Pubblicità

La Liga riparte: l’ufficialità arriva direttamente dal premier Sanchez. Dopo settimane di discussioni e di polemiche, il campionato spagnolo è pronto a tornare protagonista: «Abbiamo fatto ciò che dovevamo fare, adesso si aprono nuovi orizzonti per tutti: è arrivato il momento di riprendere le nostre attività e l’8 giugno tornerà anche il calcio». Manca solo la conferma della Federcalcio spagnola, in particolare sulle date, ma ci siamo: dopo la Bundesliga, anche la Liga è pronta a tornare in campo. Soddisfatto Javier Tebas: «Siamo molto contenti, è il risultato di un grande lavoro di club, allenatori e calciatori. Adesso è molto importante seguire le norme sanitarie e l’evoluzione della pandemia senza abbassare la guardia», le parole del numero uno del campionato spagnolo riportate dai colleghi di Tuttosport.

LIGA IN CAMPO DALL’8 GIUGNO: ESULTA IL REAL MADRID

Secondo quanto riporta LaLiga, l’8 giugno 2020 dovrebbe giocarsi Rayo-Albacete, gara sospesa per insulti razzisti, mentre il 12 giugno dovrebbero tornare Liga e Segunda Division con le rispettive partite di campionato. Ricordiamo che la Liga ripartirà dalla 28esima giornata, in programma Real-Eibar, Leganess-Valladolid, Valencia-Levante, Maiorca-Barcellona, Celta-Villarreal, Espanyol-Alaves, Real Sociedad-Osasuna, Athletic-Atletico Madrid, Granada-Getafe, Siviglia-Betis. Non ci resta che attendere delle conferme nel corso dei prossimi giorni dai vertici della Federcalcio spagnola, ma arrivano le prime reazioni di club e giocatori sui social all’annuncio del premier Pedro Sanchez: il Real Madrid ha postato su Twitter una foto dell’esultanza della squadra con la didascalia «vuelve la Liga» («Torna la Liga», ndr).

