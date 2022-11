Liga vs Juventus “Subito sanzioni sportive”/ “Violato anche fair play finanziario”

Piove sul bagnato in casa Juventus. La bufera scoppiata con le dimissioni in blocco del CdA sta facendo parlare tutto il mondo, anche la Liga che ora chiede interventi e provvedimenti immediati. La lega del massimo campionato spagnolo ha, infatti, diffuso un durissimo comunicato con il quale chiede sanzioni sportive urgenti per il club bianconero alla luce delle recenti indagini sulle plusvalenze fittizie e delle contestazioni della Consob. “In seguito alle dimissioni del consiglio di amministrazione della Juventus, La Liga chiede l’applicazione immediata di sanzioni sportive nei confronti del club“, si legge nella nota ufficiale.

Gianluca Ferrero, chi è nuovo presidente Juventus?/ "Uomo di fiducia Exor"

Si fa anche notare che nell’aprile di quest’anno è stato presentato un reclamo ufficiale contro la Juventus all’Uefa, nel quale venivano segnalate “violazioni delle norme sul fair play finanziario su cui sta indagando la Guardia di Finanza italiana“. La lega spagnola fa esplicito riferimento all’accusa di aver contabilizzato i trasferimenti ad un valore superiore a quello equo e di aver sottovalutato le spese dei dipendenti, “in violazione del fair play finanziario della Uefa“.

Del Piero torna alla Juventus?/ Tifosi lo invocano, lui: “Ho ancora casa a Torino...”

LIGA CONTRO JUVENTUS “ANCHE UEFA INGANNATA”

Il riferimento non è però solo al caso plusvalenze fittizie. “Inoltre, la denuncia accusava la Juventus di aver nascosto il vero costo dei salari dei suoi giocatori“. In questo caso, dunque, la Liga spagnola fa cenno alla cosiddetta “manovra stipendi”. Poi arriva l’affondo: secondo la lega spagnola, con il comunicato diramato dal Consiglio di Amministrazione bianconero, i rappresentanti della Juventus “riconoscono gravissime irregolarità contabili” che per la Liga sono “finalizzate anche a ingannare le autorità Uefa per il fair play finanziario“. Dunque, la questione non è solo economica, ma sportiva, inoltre travalica i confini italiani. “LaLiga, con l’obiettivo di promuovere un calcio finanziariamente sostenibile in Europa, sostiene queste accuse contro la Juventus e chiede che le autorità competenti applichino sanzioni sportive immediate contro il club“, conclude la nota ufficiale della Liga spagnola.

LEGGI ANCHE:

Juventus, Agnelli si dimette come presidente/ Il nuovo Cda il prossimo 18 gennaio

© RIPRODUZIONE RISERVATA