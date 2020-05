Ligabue, 30 anni dal primo disco/ Nel 1990 il debutto con “Balliamo sul mondo” e…

Pubblicità

Luciano Ligabue festeggia i 30 anni dall’uscita del primo disco. L’11 maggio del 1990 infatti usciva l’album omonimo, “Ligabue“. Si presentava per la prima volta con l’etichetta Warner Music Italy portando 11 brani tra cui alcuni che ancora oggi sono entrati nella sua storia personale da “Balliamo sul mondo” a “Piccola stella senza cielo“. Prodotto da Angelo Carrara il cd faceva conto anche della presenza di Claudio Dentes negli arrangiamenti. Le canzoni furono registrate in cd, musicassetta e Lp negli studio Psycho di Milano. All’interno della formazione troviamo appunto Luciano Ligabue come voce e chitarra acustica; Max Cottafavi alla chitarra elettrica; Luciano Ghezzi al basso; Gigi Cavalli Cocchi alla batteria; Antonello Aguzzi tra tastiera, pianoforte e organo Hammond; Feiez tra sassofono, organo, chitarra acustica, cori e chitarra; Stefano De Carli con la slide guitar e Claudio Dentes con chitarra acustica, banjo e arrangiamento.

Pubblicità

Ligabue, 30 anni dal primo disco: la scaletta con i brani

A 30 anni dal primo disco di Luciano Ligabue, che porta il suo nome, andiamo a vedere quella che è la tracklist: Balliamo sul mondo; Bambolina e barracuda; Piccola stella senza cielo; Marlon Brando è sempre lui; Non è tempo per noi; Bar Mario; Sogni di rock ‘n’ roll; Radio Radianti; Freddo cane in questa palude; Angelo della nebbia e Figlio d’un cane. Il grandissimo artista era stato anche in quel periodo un vero e proprio precursore grazie a uno stile tutto suo in un periodo in cui stavano esplodendo diversi fenomeni del rock italiano. Vasco Rossi era già al nono album, ma si preparava alla svolta degli anni novanta. Era un momento particolare del nostro paese che continuava a portarsi dietro i famosi “paninari” nati negli anni ottanta. Liga invece era di un’altra tendenza col giubetto di pelle e la voce roca, mostrando di fatto l’altro lato della medaglia di artisti come Eros Ramazzotti che usciva con “In ogni senso“. Un 1990 che siglava l’esordio di un altro fantastico artista come Marco Masini che usciva anche lui con l’album omonimo.

Video, “Balliamo sul mondo”





© RIPRODUZIONE RISERVATA