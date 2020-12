LIGABUE/ “7” è il numero magico di trent’anni di carriera

Il Liga è tornato! Anche se in realtà non se n’è mai andato. E proprio per farcelo capire, venerdì 4 dicembre esce il suo nuovo disco di inediti dal titolo “7” oltre la raccolta di successi “77+7”, una doppia uscita discografica pubblicata e distribuita da Warner Music Italy, anticipata lo scorso 6 ottobre da “È Andata Così” (Mondadori), l’autobiografia artistica di Ligabue, scritta a quattro mani con Massimo Cotto, che ripercorre la straordinaria trentennale carriera del “Liga” tra canzoni, dischi, concerti, tour, eventi, libri, film e non solo… tra aneddoti, retroscena e dettagli creativi completamente inediti.

Il “7” è da sempre un numero speciale per Ligabue, e per l’occasione diventa protagonista di questo nuovo progetto musicale di inediti “7” che, guarda caso, contiene 7 brani. 7 spunti che Luciano ha ritrovato nei suoi cassetti, riscritto e prodotto ricavandone 7 nuove belle canzoni e, visto che non si è mai fermato, ci aggiunge un’imperdibile raccolta “77+7” con i 77 singoli rimasterizzati che hanno fatto la storia del rocker di Correggio.

Immaginiamo l’onda di stupore che ha pervaso Luciano quel giorno in pieno “lockdown” in cui ha aperto il cassetto dei ricordi e ne sono uscite “meraviglie”. Per l’esattezza “7”, che come sa chiunque conosca Luciano almeno un po’, è un numero magico. Da un passato più o meno remoto, sono riemersi appunti e provini impolverati, alcuni piuttosto malconci, ma contenenti idee, suggestioni, a volte ritornelli, accordi oppure un semplice titolo che hanno generato 7 canzoni che partono da lì ma che sono nuove di zecca. Perché il Liga, da quel giorno si è messo a lavorare su quel tesoro con l’idea di ricavarne un disco che potesse celebrare degnamente quei 30 meravigliosi anni passati “Su E Giù Da Un Palco”.

Citando Pierangelo Bertoli, una delle prime persone che hanno creduto in Luciano, possiamo dire che questo nuovo lavoro è mirabilmente sintetizzato in due versi di “A muso duro”, queste canzoni hanno “un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro”.

Di “7” infatti, fanno parte canzoni la cui cellula germinale è in un titolo come “Oggi ho perso le chiavi di casa”, in un ritornello come “Mi ci pulisco il cuore”, in una linea di basso di “Si dice che”, in una voce candida come quella di Elisa in “Volente o nolente” o in altre suggestioni che si ritrovano in “La ragazza dei miei sogni”, “Essere umano” ed “Un minuto fa”.

Tutte insieme danno vita ad un album dai colori accesi, caratterizzato da grandi arpeggi di chitarra, lo strumento principe di questo lavoro. Musicalmente ci sono riferimenti a varie fasi della straordinaria carriera di Luciano, con particolare riguardo al periodo di mezzo tra Buon Compleanno Elvis del 1995 e Nome e Cognome del 2005, quello più amato dai suoi fan.

“7” è un disco che racchiude spicchi di vita, incantesimi ed atmosfere oniriche, che spazia da struggenti ballate a pezzi molto intensi, da potenti giri armonici a code orchestrali. Ligabue come sempre, esprime pensieri per nulla banali, usando quei registri di cui conosce a perfezione l’uso delle parole, scavando nei sentimenti più profondi, altre rifugiandosi nell’ironia.

Insomma, un album perfetto per festeggiare i suoi primi 30 anni di carriera e successi. E se consideriamo che esce assieme ad un ricchissimo box contenente i “77” singoli che ha pubblicato, praticamente uno ogni cinque mesi, i fan avranno a disposizione materiale sufficiente per consolarsi in attesa che Luciano Ligabue torni sul palco di Campovolo il prossimo 19 giugno 2021 con “30 ANNI IN UN (NUOVO) GIORNO”, l’evento unico già “sold out” (100.000 biglietti venduti) che inaugurerà la RCF Arena di Reggio Emilia (ex Campovolo). E quel giorno sarà una doppia festa, perché vorrà dire che questo periodo di restrizioni e sacrifici, lo avremo lasciato definitivamente alle spalle.

“7” Tracklist:

La ragazza dei tuoi sogni Mi ci pulisco il cuore Si dice che Un minuto fa Essere umano Oggi ho perso le chiavi di casa Volente o nolente ft. ELISA

