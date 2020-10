Ligabue “Bacio gay nella foto? Non sono io”/ “Se inizio a fumare lo dico”

E’ Ligabue o non è Ligabue? La risposta dopo giorni e giorni di rumors arriva dal diretto interessato che ci tiene a sottolineare come l’uomo che è apparso nella foto misteriosa pubblicata da Dagospia e presto su un noto settimanale, non è lui, o almeno così sembra. I capelli un po’ lunghi e bianchi e il suo abbigliamento avevano lasciato intendere che potesse essere proprio il rocker quello stretto ad un avvenente uomo, ma non è così. Gli stessi fan hanno smentito sin da subito che potesse essere lui non solo perché l’anello visto in foto non è uguale a quello che indossa Ligabue ma soprattutto perché lui non fuma. Proprio il fatto che il cantante sfoggi una sigaretta tra le dita ha subito convinto i fedelissimi del Liga a smentire la notizia, e oggi è toccato a lui fare lo stesso.

LIGABUE SMENTISCE LA FOTO CON IL FAMOSO BACIO PUBBLICATA DA DAGOSPIA

Il suo nome è stato fatto insieme a quello di Nek e Francesco Gabbani, almeno sui social, ma proprio Ligabue ha parlato per la prima volta dei fatti a margine della presentazione del suo ultimo libro rivolgendosi a Massimo Cotto, coautore del suo libro: “Massimo se comincio a fumare ti avviso prima”. A quel punto Cotto si è rivolto esplicitamente al cantante: “Quindi non sei tu quello nella foto?” e il rocker ha rilanciato: “No, non sono io, se comincio a fumare ti avviso prima”. Nessun coming out quindi da parte di Ligabue, chi sarà il prossimo a smentire la notizia e la foto?



