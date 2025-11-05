Ligabue, chi è il cantante rock tra i più amati d'Italia? L'amore con Barbara Pozzo che ha rubato il suo cuore: dal 2013 è sua moglie

Molto amato dal punto di vista musicale ma allo stesso tempo molto misterioso e riservato per quel che riguarda la sua vita privata, Ligabue non parla spesso della sua intimità, preferendo godersi in maniera privata la sua vita.

Nonostante parli poco della sua vita privata e frequenti poco i salotti televisivi, sappiamo che dal 2013, Ligabue è sposato con Barbara Pozzo, la donna che gli ha rubato il cuore in maniera inaspettata. Classe 1965, Barbara Pozzo, la moglie di Ligabue, è originaria di Biella ma fin da ragazza vive a Milano, dove ha cominciato a lavorare nel suo settore, quello della fisioterapia.

Ligabue, l’incontro casuale con la moglie Barbara Pozzo

La moglie di Ligabue, Barbara Pozzo, non si è però fermata alla laurea in fisioterapia: ha infatti studiato in seguito riflessologia e meditazione. Esperta anche di discipline orientali, Barbara si è impegnata anche nella divulgazione di quella che è la sua scienza.

Cerca infatti di far conoscere il suo lavoro, dando informazioni preziose, attraverso diversi canali, in primis la scrittura. Barbara Pozzo ha infatti pubblicato diversi libri nella sua carriera: quello di maggior successo è stato senza dubbio “Sei a casa. 24 meditazioni sul corpo”, che parla appunto di meditazione.

Il libro, uscito nel 2015, ha permesso a Barbara di farsi conoscere come autrice nell’ambito della meditazione, che rappresenta il suo campo principale di azione: oggi, nel suo settore, è una professionista stimata e molto apprezzata. I due si sono conosciuti un po’ per caso, a Treviso: Barbara ha ammesso che per lei è stato un vero e proprio colpo di fulmine quello nei confronti di Luciano, che l’ha portata a decidere di condividere fin da subito qualcosa di importante con quell’uomo.

