LIGABUE, CONCERTO MILANO STADIO SAN SIRO/ Scaletta dello Start Tour 2019

Concerto di Ligabue a Milano allo Stadio San Siro, altro flop?

Cresce l’attesa per il concerto di Ligabue a Milano. Venerdì 28 giugno 2019 lo “Start Tour 2019” farà tappa nel mitico Stadio San Siro di Milano dove il rocker di Correggio ha suonato per la prima volta nel lontano 1997. Dopo Bari, Messina, Pescara e Firenze, il rocker è pronto a regalare una serata di grande musica e spettacolo al pubblico milanese in quello che da sempre è considerato il tempio della musica rock. “Tra palco e realtà, la difficoltà sta tra luci accese e luci non accese. Resta la dipendenza nel gestire i momenti in cui non suono” scrive Luciano sui social che commenta con enorme dispiacere la possibile chiusura dello Stadio San Siro. Circolano, voci, infatti, he lo Stadio San Siro possa chiudere per lasciare spazio ad un nuovo stadio: “dispiacerebbe: io ho iniziato proprio a San Siro nel 1997: e qui trovo sempre qualcosa di speciale. Non è un caso che tutti vogliano arrivare a suonare lì”.

Luciano Ligabue ammette il flop dello Start Tour 2019

Il ritorno live di Ligabue non ha riscosso il successo sperato. L’affluenza del pubblico è stata, almeno per le prime tre date, inferiore alle aspettative. A confermarlo è lo stesso Luciano con un messaggio pubblicato sui socia: “l tour è cominciato. E se da un lato è vero che in alcuni stadi, a questo giro, l’affluenza di pubblico è inferiore alle previsioni dell’agenzia, è anche vero che a Bari è stato meraviglioso ritrovarvi con tutta quella energia e passione. Ne avevo bisogno, visto che da un anno e mezzo non vi avevo davanti. E ora, dopo la paura di non poter più cantare del 2017, è fantastico sentire la mia voce a pieno regime anche se, fortunatamente, sommersa dalle vostre. Lo spettacolo è tra i migliori di sempre, la band è in formissima e il cantante c’ha più voglia che mai…”. Nonostante il flop, i fan di Luciano sono tutti dalla sua parte come si legge sui social: “io so che a Pescara lo vedrò in concerto per la prima volta e sono sicura che sarà uno spettacolo meraviglioso, indipendentemente se saremo in dieci, diecimila o quarantamila… Liga non si discute” scrive Michela, una sua follower.

Start Tour 2019, la scaletta del concerto di Milano allo Stadio San Siro

Ecco la scaletta completa del concerto dello Start Tour 2019 di Ligabue in programma allo Stadio San Siro di Milano:

Polvere di stelle Ancora noi A modo tuo Si viene e si va Quella che non sei Balliamo sul mondo Ho perso le parole / Questa è la mia vita / Ci sei sempre stata / Un colpo all’anima Happy Hour La cattiva compagnia Non è tempo per noi Marlon Brando è sempre lui Luci d’America Mai dire mai Vivo morto o X / Eri bellissima / Il giorno dei giorni / L’odore del sesso / I “ragazzi” sono in giro / Libera nos a malo / Il meglio deve ancora venire Vita, morte e miracoli Niente paura Certe notti A che ora è la fine del mondo? Tra palco e realtà Certe donne brillano Piccola stella senza cielo Urlando contro il cielo

