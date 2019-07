LIGABUE, CONCERTO TORINO OLIMPICO 2019/ Scaletta e biglietti: niente sold out

LIGABUE TORNA CON IL CONCERTO ALLO STADIO OLIMPICO

Dopo aver spazzato via le critiche di chi considerava lo “Start Tour” un flop raccogliendo a San Siro 56mila persone ventidue anni dopo il primo show nello stadio milanese, Luciano Ligabue riparte da Torino. Oggi, martedì 2 luglio, il rocker emiliano torna sul palco per il sesto dei nove concerti in programma. Dopo Torino, il cantautore sarà di scena a Bologna il 6 luglio, a Padova il 9 luglio e a Roma il 12 luglio. Nella Capitae, Ligabue si congederà dal pubblico e chiuderà il tour. Accanto al rocker emiliano, sul palco, ci saranno Federico Poggipollini che collabora con lui da 25 anni e Max Cottafavi alle chitarre, Luciano Luisi alle tastiere, Davide Pezzin al basso e la new entry Ivano “Tuono” Zanotti alla batteria.

BIGLIETTI, ORARI E INFO UTILI PER IL CONCERTO

Allo Stadio Olimpico di Torino non ci sarà il sold out per Luciano Ligabue. Chi ha voglia di partecipare allo show torinese del rocker emiliano può ancora acquistare il biglietto. Su Ticket One, infatti, sono disponibili ancora numerosi biglietti: si va da quelli della curva numerata a 45 euro fino a quelli della tribuna ovest gold numerata a 95 euro. Disponibili anche i biglietti per i settori prato e distinti. Il concerto comincerà alle 21 mentre si potrà accedere allo stadio già a partire dalle 16 superando gli appositi controlli di sicurezza. Come sempre, sarà vietato portare zaini di grosse dimensioni, sostanze stupefacenti e alcoliche, materiale esplosivo, armi da taglio, bastoni e tutto ciò che è considerato pericoloso per la propria e l’altrui incolumità.

SCALETTA DELLE CANZONI DEL CONCERTO DI LIGABUE A TORINO

La scaletta dello Start Tour di Luciano Ligabue è un mix tra passato e presente, capace di far emozionare, riflettere, ma anche ballare i fans del rocker emiliano che aspettavano con ansia il suo ritorno. Come sempre, il gran finale sarà da brividi con quelle che sono considerate le canzoni più amate da chi segue Ligabue ovvero Piccola stella senza cielo e Urlando contro il cielo. Ecco, dunque, tutta la scaletta:

Polvere di stelle Ancora noi A modo tuo Si viene e si va Quella che non sei Balliamo sul mondo Medley chitarra e voce: Una vita da mediano/Questa è la mia vita/Tu sei lei/Un colpo all’anima Happy hour La cattiva compagnia Non è tempo per noi Marlon Brando è sempre lui Luci d’America Mai dire mai Medley Rock Club: Vivo morto o X/Eri bellissima/Il giorno dei giorni/L’odore del sesso/I ragazzi sono in giro/Libera nos a malo/Il meglio deve ancora venire Quello che mi fa la guerra Niente paura Certe donne brillano Certe notti A che ora è la fine del mondo Tra palco e realtà Piccola stella senza cielo Urlando contro il cielo

