Ligabue in concerto Arena di Verona/ Annuncio importante in radiovisione su Rtl 102.5

Il prossimo giovedì 6 ottobre Luciano Ligabue si esibirà in concerto all’Arena di Verona in occasione dell’ultima data del suo tour. Le tappe sono state ben sette, tutte nella splendida cornice veneta e tutte sold-out. Per coloro che non sono riusciti ad acquistare i biglietti, però, c’è una buona notizia. La parte finale dell’evento, infatti, verrà trasmessa in diretta per la prima volta in radiovisione su RTL 102.5 nel corso della “Suite 102.5”.

Il cantante si collegherà nel corso del programma radiofonico condotto da Armando Piccolillo, Diego Zappone e Simone Palmier, che va in onda a partire dalle ore 21.00. La trasmissione permetterà alla sua musica di entrare nelle case degli italiani con imperdibili esibizioni live. I suoi fans hanno già dato inizio al countdown per l’evento. Ma non è tutto. Per loro, infatti, ci sarà anche una sorpresa nel corso della serata.

Ligabue in concerto all’Arena di Verona: nella settima e ultima tappa un annuncio bomba

In occasione della settima e ultima tappa del tour di Luciano Ligabue all’Arena di Verona, infatti, alla fine del concerto, una cui parte verrà trasmessa in radiovisione sulle frequenze di RTL 102.5, il cantante darà un annuncio importante. A rivelarlo è stata proprio l’emittente radiofonica, che permetterà anche a coloro che si troveranno a casa di scoprire di cosa si tratta. In merito non sono state date ulteriori anticipazioni, ma la sensazione è che qualcosa di succulento bolla in pentola.

È per questo motivo che i fans non dovranno fare altro che rimanere connessi per saperne di più. L’appuntamento è a giovedì con “Suite 102.5”, il programma radiofonico condotto da Armando Piccolillo, Diego Zappone e Simone Palmier che seguirà da vicino il concerto. L’orario di inizio è fissato alle 21.00.











