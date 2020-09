Ligabue, “La ragazza dei tuoi sogni” è il nuovo singolo/ Diretta Raiuno: Campovolo…

Grande attesa per il ritorno di Luciano Ligabue. Il rocker presenta in anteprima, in diretta su Raiuno, subito dopo il Tg delle 20, il nuovo singolo. Il brano dal titolo “La ragazza dei tuoi sogni”, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dalla mezzanotte. Nel frattempo, per, il rocker ha deciso di fare un grande regalo ai fans presentando in anteprima il suo nuovo lavoro direttamente dalla RCF ARENA di Reggio Emilia (Campovolo). Un luogo importantissimo per Ligabue e i suoi fans che, quest’anno, si sarebbero dovuti radunare proprio a Campovolo per festeggiare i trent’anni di carriera che, come molti suoi colleghi, ha partecipato ai Seat Music Awards 2020 per sostenere i lavoratori della musica. L’appuntamento, dunque, per ascoltare il brano “La ragazza dei tuoi sogni” è su Raiuno, subito dopo il telegiornale.

LIGABUE, IL NUOVO SINGOLO LA RAGAZZA DEI RUOI SOGNI IN ATTESA DEL CONCERTO DI CAMPOVOLO

Su Instagram, Luciano Ligabue ha pubblicato un breve estratto del nuovo singolo “La ragazza dei tuoi sogni” che presenta sonorità amate dal suo pubblico. Un singolo che rende felici tutti gli ammiratori del rocker che, il 19 giugno 2021, a Capovolo, festeggerà i suoi trent’anni di carriera. Un live attesissimo da tutti e a cui i fans di Ligabue speravano di partecipare anche quest’anno. Il rocker ha cominciato la sua carriera nel 1990 e, nel corso degli anni, è stato spesso protagonista di Campovolo, diventato così un simbolo per i fans di Ligabue. Il luogo per presentare al grande pubblico il nuovo singolo, dunque, non poteva essere che la RFC Arena di Reggio Emilia.





