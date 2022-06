Ligabue “Mascherina? Se mi contagio arrivo al gesto estremo”/ “Ormai la metto sempre”

Luciano Ligabue non ha lasciato nulla al caso in vista del concerto al Campovolo che lo attende oggi. Nei giorni scorsi è stato nominato Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica, occasione nella quale ha fatto una battuta sulle precauzioni che ha preso per scongiurare il rischio di dover saltare l’appuntamento con i fan. «Finalmente dopo due anni ce l’abbiamo fatta anche se sto indossando la mascherina fino all’ultimo per evitare contagi», ha dichiarato il rocker di Correggio.

Concerto Ligabue Campovolo 2022/ Scaletta canzoni e ospiti, i fan: "Siamo qui per te"

Durante la cerimonia, infatti, ci ha anche scherzato su: «Come vedete, porto la mascherina, perché se mi contagio in questi due giorni temo che arriverò al gesto estremo». In effetti, sono tre anni che Ligabue non fa concerti. Torna a farlo nella sua città, inaugurando un’Arena su cui in tanti contano molto. Non sta nella pelle, non vede l’ora di esibirsi oggi davanti a 103mila persone per il concerto “30 anni in un giorno” dopo i due rinvii, causa pandemia, prima al 12 settembre 2020, poi al 19 giugno 2021.

DallArenaLucio, Alessandra Amoroso canta La sera dei miracoli/ Esplode la polemica

PREFETTO SCHERZA CON LIGABUE: “SI RIMETTA MASCHERINA…”

«Sono giorni in cui sono particolarmente emozionato», ha detto nelle scorse ore Luciano Ligabue, non nascondendo quel pizzico di tensione che lo accompagna nonostante la straordinaria carriera. Dopo due anni di concerti rinviati, ha tenuto la mascherina fino all’ultimo temendo il contagio da Covid, ha detto tra il serio e il faceto. Si è sfilato il dispositivo di protezione individuale solo per i fotografi, ma solo per qualche scatto, visto che poi il prefetto si è rivolto scherzosamente a lui dicendogli: «Si rimetta la mascherina allora». A conferma che tutti ci tengono al concerto.

Concerto Elton John a Milano 2022/ Scaletta e biglietti: a San Siro, il tour d'addio…

Al termine della cerimonia Ligabue si è concesso per qualche selfie, soprattutto con delle studentesse e qualche sindaco, poi è uscito da una porta secondaria della Prefettura, dove ad attenderlo c’era un Suv con la moglie Barbara e i figli Lenny e Linda. che hanno assistito alle celebrazioni. A questo punto un’altra battuta per tv e cronisti: «Questa sorpresa di oggi è tanta roba… Un’emozione grande che devo saper gestire. Spero di farcela sul palco».

© RIPRODUZIONE RISERVATA