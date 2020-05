Ligabue/ Quarantena con grande silenzio sui social (1,2,3 Fiorella!)

Pubblicità

Ligabue sarà uno degli artisti che interverranno nella serata con Fiorella Mannoia protagonista, ‘1,2,3 Fiorella!’ realizzata dalla Rai e riproposta in queste prime serate segnate dal lockdown. In questi giorni segnati dall’emergenza coronavirus il rocker di Correggio è rimasto dietro le quinte, senza volersi mettere in mostra in linea con un carattere da sempre schivo fuori dall’ambito musicale. Ma lo scorso 25 aprile ha voluto raccontare in un video sul suo profilo Instagram la storia del nonno partigiano Marcello. Un racconto che ha assunto un’importanza particolare in una giornata in cui cadeva il settantacinquesimo anniversario del giorno della Liberazione nal nazifascismo, un modo per raccontare direttamente anche ai più giovani l’importanza della storia e di una giornata che ha messo le fondamenta per l’esistenza dell’Italia libera e Repubblicana.

LIGABUE, SILENZIO SOCIAL DURANTE QUARANTENA

Per il resto Ligabue in questi giorni non si è fatto coinvolgere dalla girandola di dirette social e di appuntamenti che molti artisti stanno provando a portare avanti, sfruttando Instagram e la tecnologia che riesce a mettere in contatto persone anche molto lontane con grande facilità. Ligabue ha preferito invece restare sottotraccia, senza contatti che non siano quelli dei suoi profili ufficiali e senza concerti improvvisati, come quelli chitarra e voce che molti colleghi hanno improvvisato in questi giorni di lockdown. Insomma, un modo per attendere con discrezione la fine di un incubo, anche se Ligabue è stato tirato in ballo in questi giorni da alcuni amici che hanno provato a sdrammatizzare la situazione, enfatizzando però l’importanza di stare a casa e di seguire le direttive governative per evitare il contagio.

LIGABUE “INVOCATO” DA FIORELLO SUI SOCIAL NETWORK

Ad esempio Fiorello ha citato Ligabue in un video in cui chiedeva agli italiani di fare grande attenzione alle direttive sul lockdown. In particolare Fiorello ricordava di aver compiuto 60 anni da poco, un’età dalla quale si inizia particolarmente ad essere a rischio per l’infezione da coronavirus, con lo showman che ha citato proprio Ligabue tra gli artisti over 60 che devono essere particolarmente attenti a seguire direttive e precauzioni. Ligabue i 60 anni li ha compiuti il 13 marzo scorso e sicuramente avrà sorriso nel sentire Fiorello scherzare, ma non ha rotto il suo silenzio che aveva preannunciato con un post su Instagram, spiegando come nella vita ci sia tempo per tutto, ma questo sia solo il tempo del silenzio, per chi lavora tutti i giorni curando i malati e per chi soffre, morendo per colpa della malattia oppure piangendo la scomparsa di uno dei propri cari, eventualità purtroppo sin troppo frequente nel Nord Italia.



