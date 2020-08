Lignano, 15enne violentata a Ferragosto/ Fermati 3 stranieri in vacanza: tutti minori

Tre ragazzi sono stati fermati per la presunta violenza sessuale ai danni di una ragazza di 15 anni. La giovane, che risiede nella provincia di Venezia, ha denunciato alla Polizia di essere stata stuprata in spiaggia a Lignano da tre giovani. La violenza sarebbe avvenuta la notte di Ferragosto. La 15enne, come riportato da Repubblica, era arrivata a Lignano per le vacanze con un gruppo di amici. Nella notte del 15 agosto, sul litorale, c’erano tre amici con lei che però si sarebbero allontanati, chiamati da altre due ragazze. La giovane ha raccontato di essere stata avvicinata da tre ragazzi, due dei quali l’avrebbero violentata, mentre il terzo si sarebbe limitato a guardare o a stare nelle vicinanze. Quando gli amici sono tornati hanno trovato la 15enne in lacrime che ha detto loro di essere stata violentata da dei ragazzi che poi sono scappati. La Squadra mobile di Udine avrebbe individuato e fermato i tre dopo aver sentito alcuni testimoni e visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza.

LIGNANO, 15ENNE VIOLENTATA: DIMESSA NELLA TARDA MATTINATA

La ragazzina era arrivata a Lignano Sabbiadoro (Udine) con gli amici. Con tre di loro si era ritrovata sul litorale davanti al lungomare Trieste. I tre però, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, si sarebbero allontanati perché erano stati chiamati da altre due ragazze che avevano bisogno del loro aiuto. Quando sono tornati hanno trovato l’amica in lacrime, quindi hanno chiamato il 118 e richiesto i soccorsi dei sanitari. I tre ragazzi coinvolti nello stupro sarebbero tutti minorenni. Si tratterebbe di tre stranieri in vacanza in Italia. Le dichiarazioni della 15enne hanno trovato poi conferma anche negli esami medici a cui è stata sottoposta in mattinata. La ragazza è rimasta in ospedale per alcune ore: sarebbe stata dimessa solo nella tarda mattinata. Decisiva la visione dei filmati delle telecamere di sicurezza e le parole di alcuni testimoni per individuare i tre ragazzi.



